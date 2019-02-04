Turizmde gelir ziyaretçiye yetişemedi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında turizm geliri 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutar 2017 yılına göre yüzde 12,3’lük artışa denk geliyor. 2017 yılında turizm geliri 26,3 milyar dolar düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye turizmde en parlak dönemini 2014’te yaşamış, yurtiçindeki ve komşu ülkelerdeki karışıklıklar ile diplomatik ilişkilerdeki sorunlar yüzünden 2015 ve 2016 yıllarında ise adeta bir çöküşe sahne olmuştu.
2016 yılında turizm gelirleri 22,1 milyar dolara kadar düşmüştü. 2017 yılında ise toparlanma başlamıştı. Bu toparlanma 2018’de de sürdü. Ancak turizm geliri 2018 yılında da 2014’teki seviyesine ulaşamadı.
2014 yılında turizm geliri 34,3 milyar dolardı. 2018 yılındaki gelir 2014 yılındaki seviyenin yüzde 14 altında kalıyor. Esasında 2018 yılı çok daha güçlü bir toparlanmaya sahne olacak gibiydi.
Turizm geliri 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 31,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 30,1 artış göstermişti. Ancak üçüncü çeyrekte büyük bir yavaşlama yaşandı ve bu dönemde turizm geliri sadece yüzde 1 artış gösterebildi.
Son çeyrekte biraz hareketlenme yaşansa da turizm gelirindeki artış yine düşük oldu ve yüzde 7,1’de kaldı. Oysa 2018’de ziyaretçi sayısı 2014’teki seviyesini de epey geçerek 45,6 milyonu buldu.
Ziyaretçi sayısı rekor kırarken gelirde rekorun çok gerisinde kalınması turist başına harcamanın 647 dolara kadar inmesinden kaynaklanıyor. Turizmcilerin bu yıl en büyük uğraşı turist başına harcamayı arttırmak olacak gibi görünüyor.
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