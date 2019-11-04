Turizmde yaz sezonu bereketli geçti
Türkiye üçüncü çeyrekte turizmden 14 milyar dolarlık gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemindeki turizm geliri 11,5 milyar dolardı. Buna göre üçüncü çeyrekte Türkiye’nin turizm geliri yüzde 22 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Turizmciler son iki yılda yaşanan toparlanmadan sonra 2019’a rekor yılı olan 2014’teki 34,3 milyar dolarlık turizm gelirini yeniden yakalama umuduyla girmişti. Ancak yılın ilk çeyreğinde pek de umduklarını bulamamışlardı.
İlk çeyrekte turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 4,6 artmıştı. Fakat ikinci çeyrekte durum düzelmeye başlamış ve turizm gelirindeki yıllık bazdaki artış yüzde 13,2’ye çıkmıştı.
Üçüncü çeyrek verileri ise turizmde yaz sezonunun daha da bereketli geçtiğini ifade ediyor. Bu bereketin son çeyrekte de korunması halinde yılbaşında kurulan hayaller gerçeğe dönüşebilir.
Son çeyrekte yüzde 17,5 dolayında bir artış yaşanırsa bu yılki turizm geliri 34,3 milyar doları geçip rekor kırabilir.
İkinci çeyrekte turizm giderlerinde ise ilginç bir gelişme gözlenmiş, yurtdışına giden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarken turizm giderleri yüzde 34,4 düşmüştü.
Bu da yurtiçinde artan fiyatlar yüzünden yerli turistlerin ucuz yurtdışı turlara yöneldiği haberlerinin doğrulandığı şeklinde yorumlanmıştı. Bu eğilim üçüncü çeyrekte de sürmüş gibi görünüyor.
Çünkü bu dönemde yurtdışına giden vatandaş sayısındaki artış yüzde 30,2’yi bulurken, turizm giderleri ise sadece yüzde 1,8 yükseldi.
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