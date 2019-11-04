Üretici tüketici kadar kötümser değil
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Ekonomik Güven Endeksi (EGE) ekim ayında 89,8 değerini aldı. Bu değer eylül ayında 86 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre ekim ayında EGE’de 3,8 puanlık artış yaşandı. Ancak bu artışa rağmen EGE’nin değeri hala iyimserlik-kötümserlik sınırı olan 100’ün oldukça altında bulunuyor. Bu da iktisadi birimlerin ekonominin geleceği konusunda hala kötümser oldukları anlamına geliyor.
TÜİK, EGE’yi Tüketici Güven Endeksi (TGE) ile reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerini kullanarak hesaplıyor.
Yani EGE’nin beş alt kaleminden biri tüketicilerin, dördü ise üreticilerin ekonominin geleceğe bakışını yansıtıyor. Bunlar içinde en kötümserini tüketiciler oluşturuyor ve EGE’yi de büyük ölçüde onlar aşağı çekiyor.
Üreticiler ise ekonominin geleceği konusunda daha az kötümser durumdalar. Hatta imalat sanayiini içeren Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ile Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi’nin (PTSGE) değeri ekim ayında 100’ü aşmış yani iyimser tarafa geçmiş bulunuyor.
Üreticinin ekonominin geleceği konusunda moralini toplamaya başlaması elbette iyi bir şey. Ancak tüketici hala aşırı kötümserken bunun ne kadar kıymeti olduğunu doğrusu tam kestiremiyoruz.
Çünkü netice itibariyle iç talebin gelişimini büyük ölçüde tüketicinin geleceğe bakışı şekillendiriyor. İç talebin canlanabilmesi için de öncelikle tüketicinin ekonominin geleceğine yeniden güven duymaya başlaması gerekiyor.
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