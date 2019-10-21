Üretim ve satışlar hala düşüyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla sanayi üretimi yüzde 1,6 ve reel perakende satışlar ise yüzde 3,1 düşüş gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ekonomik büyümeyle yakından ilişkili olan bu iki göstergedeki düşüş geçen yılın ağustos ayında başlamıştı. Böylece bu göstergelerdeki düşüş bir yılı devirmiş oldu.
Sanayi üretimindeki değişim ekonominin üretim cephesindeki durumu yansıtır. Sanayi üretimindeki düşüş temmuz ayında yüzde 0,3’e kadar inmiş ve durur gibi olmuştu.
Böylece ağustos ayında “baz etkisi” sayesinde tekrar yükselişe geçmesi ihtimali de belirmişti. Bu ihtimalin hayata geçmemesi üretim cephesindeki durumun yeniden bozulmaya başladığını gösteriyor.
Bunun nedenini ise muhtemelen reel ihracattaki yavaşlama oluşturuyor. Reel perakende satışlardaki değişim ekonominin tüketim cephesindeki durumu yansıtır.
Sanayi üretiminin tersine reel perakende satışlarda temmuz ayında da bir toparlanma belirtisi yoktu. Reel perakende satışlar temmuz ayında da yüzde 2,9 düşmüştü ve bu iç talepteki zayıflığın devam ettiğini ifade ediyordu.
Ağustos ayındaki düşüş de aynı şeyi söylüyor. Bu da ekonomik büyüme için pek de iyi bir haber oluşturmuyor.
Bu arada ağustos ayındaki uzun Kurban Bayramı tatilinin bu veriler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını belirtelim. Çünkü Kurban Bayramı tatili geçen yıl da ağustos ayına denk gelmiş ve üstelik yine dokuz güne uzamıştı.
Bu nedenle ağustos ayında işgünü sayısında geçen yıla göre çok fazla bir değişiklik yaşanmadı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?