Üretim ve satışlarda küçülme sinyali var
Ekonomik büyüme ile yakından bağlantısı olan iki önemli göstergede 2019’un ilk çeyrek dönemine ilişkin veriler belli oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu iki gösterge de ekonomide geçen yılın son çeyreğinde başlayan küçülmenin bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettiği sinyalini veriyor.
Bahsettiğimiz iki göstergeyi sanayi üretimi ile perakende satışlar oluşturuyor. Sanayi üretimi ekonominin üretim cephesindeki durumu gösterirken, perakende satışlar da tüketici talebindeki durumu yansıtıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen hafta bu göstergelerde mart ayı verilerini açıkladı ve böylece yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin veriler de ortaya çıkmış oldu.
Mart ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 geriledi. Sanayi üretiminde ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 düşüş var.
Mart ayında perakende satışlarda da geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 5,1 düşüş olduğu görülüyor. Perakende satışlarda ilk çeyrek dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 düşüş olduğu hesaplanıyor.
Geçen yılın son çeyreğinde hem sanayi üretimi hem de reel perakende satışlar yıllık bazda yüzde 7,3 düşmüştü. Bu dönemde reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ise yıllık bazda yüzde 3 küçülmüştü.
Sanayi üretimi ve reel perakende satışlardaki düşüşün biraz hız kesse de bu yılın ilk çeyreğinde de sürmesi ekonomideki küçülmenin de devam ettiğini düşündürüyor.
İlk çeyrekteki küçülme belki geçen yılın son çeyreğindekinden biraz daha düşük olabilir. Gelecek hafta bu konuda diğer göstergelere de göz atarak daha ayrıntılı bir analiz yapacağız.
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