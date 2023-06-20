'Airbus, ticari havacılık tarihindeki en büyük uçak siparişini aldı'

Airbus (EADSY) yaptığı açıklamada, anlaşmanın "ticari havacılık tarihindeki en büyük tek satın alma anlaşması rekorunu" kırdığını ve IndiGo'nun sipariş ettiği toplam Airbus (EADSY) uçak sayısını 1.330'a çıkardığını söyledi.

CNN'in haberine göre 2006 yılında kurulan IndiGo, geçen mali yılda 86 milyon müşteri uçurdu. Habere göre havacılık şirketleri, Hindistan'ın güçlü ekonomisinden ve hızla artan nüfusundan yararlanmaya hevesli, bu da ileride hava yolculuğu için daha yüksek talebe dönüşebilir. Şubat ayında IndiGo'nun rakibi Air India, Airbus ve Boeing'den (BA) 470'den fazla jet sipariş etti.

Uluslararası Para Fonu, Hindistan'ın bu yıl gayri safi yurtiçi hasılasında %5,9'luk bir büyüme kaydetmesini bekliyor. Birleşmiş Milletler ise Nisan ayında Hindistan'ın Çin'i geçerek 1.43 milyar nüfusla yılın ortasında dünyanın en kalabalık ülkesisi olacağını tahmin etmişti.

IndiGo'nun CEO'su Pieter Elbers yaptığı açıklamada, pazartesi günkü siparişin şirketin "Hindistan'da ekonomik büyümeyi, sosyal uyumu ve hareketliliği artırma misyonunu yerine getirmesine" yardımcı olacağını söyledi. IndiGo'nun uçuşlarının dörtte üçü iç hatlara yönelik.