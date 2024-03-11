Bill Gates'in 42 milyar dolarlık portföyünün yarısından fazlasını yatırdığı 3 temettü hissesi

Yahoo Finance'de yer alan habere göre Gates Foundation Trust, 42 milyar dolarlık portföyünün yarısından fazlasını 3 temettü hissesine yatırmış durumda.
1 Microsoft
Microsoft'un Gates'in en sevdiği hisse senedi olmaya devam etmesi şaşırtıcı olmamalı. Ne de olsa bu teknoloji şirketini Paul Allen ile birlikte kurmuş ve yıllarca yönetti.Microsoft, 2023 sonunda toplam portföyünün %33,98'ini oluşturarak Gates Foundation Trust'ın açık ara en büyük holdingi konumunda.
Şirket 2003 yılında bir temettü programı başlattı. Son 10 yılda Microsoft temettü ödemelerini yaklaşık %168 oranında artırdı. Ancak temettü verimi hala yalnızca %0,74'te. Getirinin bu kadar düşük olmasının önemli bir nedeni Microsoft'un hisse fiyatının yükselmiş olması. Hisse senedi son 10 yılda 10 kat, son 12 ayda neredeyse %60 yükseldi.
2 Kanada Ulusal Demiryolu
Gates Vakfı sadece Microsoft gibi teknoloji hisselerine yatırım yapmıyor. Kanada Ulusal Demiryolu, toplam portföyün yaklaşık %16,3'ünü oluşturarak üçüncü en büyük holding olarak yer alıyor.
Kanada Ulusal Demiryolu sadece Kanada ile sınırlı değil. ABD'nin orta kesimlerinde de ürün taşımacılığı yapan 20.000 mil uzunluğunda demiryolu hattına sahip. Şirket demiryolu faaliyetlerinin yanı sıra taşımacılık ve lojistik hizmetleri de sunuyor.
28 yıl üst üste temettü ödemesini artıran taşımacılık şirketi, en son 2024'ün ilk çeyreğinde temettü ödemesini %7 oranında yükseltti. Temettü verimi şu anda %1,94.
3 Caterpillar
Caterpillar, Gates Vakfı için beşinci en büyük pozisyondur. Toplam portföyün %5,14'ünü oluşturuyor. Böylece bu üç temettü hissesinin toplam ağırlığı %55,41'e ulaşıyor.
Gates Vakfı 2005 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana Caterpillar'a sahip. Ancak, ekipman üreticisinin hisselerini en son 2013'ün dördüncü çeyreğinde eklemişti. Caterpillar ile ilgili en son işlem 2022 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşti ve vakfın şirketteki hisselerinin yaklaşık %24'ü satıldı.
Caterpillar yıllar boyunca Gates Vakfı için iyi bir temettü geliri sağladı. Şirket 1933'ten bu yana her çeyrekte temettü ödemiş ve ödemelerini 29 yıl üst üste artırmıştır. Temettü şu anda %1,55 getiri sağlıyor.