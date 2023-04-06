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'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak

Cep telefonunun babası olarak kabul edilen Marty Cooper'a göre gelecek nesillerin “kulak derisinin altına yerleştirilmiş” cihazları olacak. Cooper, “Vücudunuz mükemmel şarj cihazı olduğu için bu tür cihazların şarj edilmesi gerekmeyecek" diyor.

06 Nisan 2023 | 01:08
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'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak

Cep telefonunun mucidine göre bir gün telefonlar derimize entegre cihazlar haline gelecek. 1973′te ilk telefonu icat etmekle tanınan Marty Cooper, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde CNBC’ye verdiği demeçte, “Yeni nesil, telefonu kulak derisinin altına yerleştirecek” dedi.

Cooper, “Vücudunuz mükemmel şarj cihazı olduğu için bu tür cihazların şarj edilmesi gerekmeyecek. Yemek yediğinizde vücudunuz enerji üretir, değil mi? Yemek yersiniz, vücudunuz enerji üretir. Bu kulaklığı çalıştırmak için çok az enerji gerekiyor" diyor.

Onun bu sözleri insan vücuduna güçlü mikroçipler ve sensörler eklendiği bir düşünceye işaret ediyor. Örneğin, Elon Musk’ın Neuralink’i gibi birkaç girişim, bilgisayarları insan beyniyle birleştirmeyi amaçlayan teknolojiler geliştiriyor.

Cooper, akıllı telefonun bugün çok sayıda uygulama ve insan yüzünün kıvrımına uymayan bir ekranla çok karmaşık hale geldiğini düşünüyor.

Cooper, telefonların bugünkü gibi taşınabilir bilgisayarlar haline geleceğini asla hayal edemediğini söylüyor ve ekliyor: “50 yıl öncesi gerçekten ilkel bir zamandı. İnternet yoktu, büyük ölçekli entegre devreler yoktu, dijital kameralar yoktu. Ama bağlantı kurmanın önemli olduğunu biliyorduk. Yani, bir gün herkesin bir cep telefonuna sahip olacağını biliyorduk. Ve neredeyse gerçekleşti"
 

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