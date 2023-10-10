'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'

33 yaşındaki İngiliz Lloyd Owers için bu iddialı projeye başlangıç aşamasından itibaren liderlik etme fırsatını geri çeviremeyeceği bir teklif olarak nitelendiriyor ve "Kişisel olarak bu kadar büyük bir şeyin parçası olma fırsatıydı; dünyada tanımlanmış bir milli takımı olmayan tek ulus. Federasyon OFC'nin (Okyanusya Futbal Federasyonu) bir parçası olmak istiyor ama aynı zamanda sonunda bir Fifa üyesi olmak da. Sadece yerel ülkelere karşı oynamak istemiyorlar, daha büyük bir programın parçası olmak istiyorlar. Dünya Kupası elemelerinin bir parçası olmak istediğimizi biliyoruz" diyor.

1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Owers, "Kwajalein'de bir ABD askeri üssü var. ABD kültürünün çok ağır basması nedeniyle beyzbol ve basketbol gibi sporlara büyük ilgi var" diyor. ABD'nin nükleer denemelerinden kaynaklanan serpintiler Marshall Adaları'ndaki yaşamı etkilemeye devam ederken, iklim değişikliği, yükselen deniz seviyeleri de bir endişe kaynağı. BBC'nin haberine göre Başkent Majuro'da bir stadyum inşa ediliyor. Dünya Bankası bir metrelik yükselmenin binaların %40'ını sular altında bırakacağını öngörüyor. Owers, "Son yıllarda Marshall Adaları'nın ne yazık ki çok sayıda ada kaybedeceği ve 2050 yılına kadar topraklarının çoğunu kaybedeceği konusunda bir farkındalık oluştu. Futbol aracılığıyla ülkenin iklim değişikliğinin yarattığı etkiye daha fazla dikkat çekebileceği umuluyor" diyor.

2 FORMA RENKLERİ BELLİ OLDU Ülke mavi ve turuncu renklerden oluşan formayı da tanıttı. Mavi ve turuncu, ulusal bayrak renklerini temsil ederken, desenler ve çizgiler adanın okyanusla bağlantısını yansıtıyor. Owers'a göre, Eylül ayı sonunda satışa sunulduğundan bu yana 30'dan fazla ülkede satıldı. Owers, "Fifa tarafından tanınmak istiyoruz ve Konfederasyon Oyunları ile Olimpiyat elemelerinin bir parçası olmak istiyoruz" diyor.