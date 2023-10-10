ARA
Bist 100
8442,79
3,04%
Bist 100
Dolar/TL
27,7256
0,1004%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4238
0,5314%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0603
0,3231%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1658,13
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'

'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'

ABD'nin nükleer testleriyle bilinen Marshall Adaları kendisini dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke olarak tanımlıyor. Marshall Adaları Futbol Federasyonu 2020 yılında kuruldu; İngiliz Lloyd Owers Aralık ayında ise ülkenin ilk teknik direktörü olarak atandı. Amaç milli takımla Fifa'nın bir parçası olmak.

10 Ekim 2023 | 21:59
0
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'

33 yaşındaki İngiliz Lloyd Owers için bu iddialı projeye başlangıç aşamasından itibaren liderlik etme fırsatını geri çeviremeyeceği bir teklif olarak nitelendiriyor ve "Kişisel olarak bu kadar büyük bir şeyin parçası olma fırsatıydı; dünyada tanımlanmış bir milli takımı olmayan tek ulus. Federasyon OFC'nin (Okyanusya Futbal Federasyonu) bir parçası olmak istiyor ama aynı zamanda sonunda bir Fifa üyesi olmak da. Sadece yerel ülkelere karşı oynamak istemiyorlar, daha büyük bir programın parçası olmak istiyorlar. Dünya Kupası elemelerinin bir parçası olmak istediğimizi biliyoruz" diyor.

1
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Owers, "Kwajalein'de bir ABD askeri üssü var. ABD kültürünün çok ağır basması nedeniyle beyzbol ve basketbol gibi sporlara büyük ilgi var" diyor. ABD'nin nükleer denemelerinden kaynaklanan serpintiler Marshall Adaları'ndaki yaşamı etkilemeye devam ederken, iklim değişikliği, yükselen deniz seviyeleri de bir endişe kaynağı. BBC'nin haberine göre Başkent Majuro'da bir stadyum inşa ediliyor. Dünya Bankası bir metrelik yükselmenin binaların %40'ını sular altında bırakacağını öngörüyor. Owers, "Son yıllarda Marshall Adaları'nın ne yazık ki çok sayıda ada kaybedeceği ve 2050 yılına kadar topraklarının çoğunu kaybedeceği konusunda bir farkındalık oluştu. Futbol aracılığıyla ülkenin iklim değişikliğinin yarattığı etkiye daha fazla dikkat çekebileceği umuluyor" diyor.
2
FORMA RENKLERİ BELLİ OLDU

FORMA RENKLERİ BELLİ OLDU

Ülke mavi ve turuncu renklerden oluşan formayı da tanıttı. Mavi ve turuncu, ulusal bayrak renklerini temsil ederken, desenler ve çizgiler adanın okyanusla bağlantısını yansıtıyor. Owers'a göre, Eylül ayı sonunda satışa sunulduğundan bu yana 30'dan fazla ülkede satıldı. Owers, "Fifa tarafından tanınmak istiyoruz ve Konfederasyon Oyunları ile Olimpiyat elemelerinin bir parçası olmak istiyoruz" diyor.
3
ABD'NİN NÜKLEER TESTLER YAPTIĞI YER

ABD'NİN NÜKLEER TESTLER YAPTIĞI YER

Marshall adaları tarihte ABD'nin nükleer testleriyle de biliniyor. ABD, 1946 ve 1958 yılları arasında Marshall Adaları'nda 67 nükleer silah patlattı Bilim insanları Bikini adlı mercan adasında 1954 yılında yapılan "Castle Bravo" adı hidrojen bombası testinin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan bombalardan bin kat daha güçlü olduğuna dikkat çekmişti. Marshall Adaları İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD tarafından işgal edildi ve nükleer silah denemeleri için bir üs olarak kullanıldı. Yaklaşık 40 yıl ABD himayesinde kalan Marshall Adaları ancak 1986'da egemen bir ulus haline geldi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1658,13 0,02%
  • ALTIN ONS 1860,12 -0,08%
  • BIST 100 8442,79 3,04%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,7256 0,1004%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4238 0,5314%
  • EURO/USD 1,0603 0,3231%
  • INGILIZ STERLINI 1,22859 0,38279%
  • JAPON YENI 148,71 0,137%
  • KANADA DOLARI 1,35825 -0,05408%
  • RUS RUBLESI 100,3 0,5512%
Günün En Çok Okunanları
THY'den Avrupa'da 18 kente avantajlı bilet kampanyası
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip... Türkiye'de de yetiştirilecek 
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip... Türkiye'de de yetiştirilecek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini güncelledi
AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini güncelledi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
THY'den Avrupa'da 18 kente avantajlı bilet kampanyası
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip... Türkiye'de de yetiştirilecek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip... Türkiye'de de yetiştirilecek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar: Emekliye bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Orta Doğu'daki gerilimle güvenli liman arayışı hızlandı: Altın ve petrolde yön ne olur? İki yorum
AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini güncelledi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL