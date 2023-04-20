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'Dünyanın en kalabalık ülkesi' ünvanı el değiştirmek üzere

Birleşmiş Milletler, Hindistan’ın 2023′ün ortasında Çin’in nüfusunu geçeceğini tahmin ediyor. Çin’in nüfusu on yıllardır ilk kez geçen yıl düşerken, Hindistan’ın nüfusu artmaya devam etti.

20 Nisan 2023 | 11:41
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'Dünyanın en kalabalık ülkesi' ünvanı el değiştirmek üzere

Birleşmiş Milletler, Hindistan’ın nüfusunun 2023′ün ortalarında 1 milyar 428 milyon 600 bin olacağını tahmin ediyor. Bu Çin’in nüfusu için öngörülen 1 milyar 425 miyon 700 binin üzerinde bir rakam.

BM daha önce Çin’in nüfusunun 2050′de 1.313 milyara, 2100′de ise 800 milyonun altına düşeceğini tahmin etmişti.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, Çin ana karasının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin iken, 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak belirlendi.

Ülke nüfusu, 1960'ların başında Komünist yönetimin tarımda kolektifleştirme hamlesine giriştiği dönemde yaşanan kuraklık ve kıtlık yıllarından bu yana ilk kez azaldı. O dönemde 30 milyon kişinin yaşamını yitirmesi 1960 ve 1961 yıllarında ülke nüfusunun azalmasına yol açmıştı.

Doğum oranı 2022'de binde 6,77'ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2022'de 9,56 milyon bebek dünyaya gelirken, doğum sayısı önceki yıla göre yüzde 9,8 azaldı.

Ölüm oranı binde 7,37 olurken nüfus artış hızı eksi yüzde 0,6'ya düştü.

Çin nüfusunun azalma eğilime girmesiyle, Hindistan'ın "dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi" olarak Çin'i geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporunda da Çin nüfusunun 2023'ün başından itibaren "mutlak azalma sürecine" gireceği, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı öngörüsüne yer verilmişti.

Raporda Çin nüfusunun 2050'de 1 milyar 317 milyona, yüzyıl sonunda ise 766 milyona kadar gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Nüfus artış hızının eksiye düşmesinin, yaşlanan nüfusla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.

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