'Emeklilerin en rahat yaşayacağı 10 kent' belli oldu: Listede Türkiye'den de bir il var

Almanya'da yayınlanan Focus Dergisi, 2023 yılı için dünya genelinde emekliliğin en rahat şekilde yaşanabileceği 10 şehri listeledi. Focus Dergisi'nin araştırmasında 799 ülke, emekliler için sağlık hizmetleri, güvenlik gibi kriterler baz alınarak puanlandı.

Araştırmada "Berlin'e kıyasla bir şehirde ortalama kira ne kadar yüksek? Berlin'e kıyasla diğer yaşam masrafları ne kadar yüksek? Yerel sağlık hizmetleri ne kadar iyi? İklim ne kadar iyi? Hava kalitesi nasıl" gibi kriterlerin dikkate alındığı belirtiliyor.

Focus haberinde "Almanya'da hava soğuduğunda ve yağmur yağdığında, birçok emekli alternatif aramaktan mutlu oluyor. Öyleyse neden emekliliğinizi tropik bir şehirde geçirmiyorsunuz? Dünya çapında 799 şehri analiz ettik. İşte emekliliğiniz için ilk 10" diyor.

İşte Focus Dergisi'nin 'Emekliler için en iyi 10 şehir' listesi...

1 1. Trebinje, Bosna Hersek

2 2. Manizales, Kolombiya

3 3. Mangaluru, Hindistan

4 4. Qingdao, Çin

5 5. Batum, Gürcistan

6 6. Adana, Türkiye... Focus, haberinde Adana'nın bu yıl ilk 10'a hemen girmeyi başaran iki şehirden biri olduğunu belirtti ve şu yorumları yaptı: "2,2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en büyük beşinci şehri, Akdeniz kıyılarının biraz iç kesimlerinde, tarımsal açıdan önemli bir bölgenin ortasında yer almaktadır. Ülkenin en büyük üniversitelerinden biri de burada bulunuyor. Roma döneminden kalma birçok tarihi bina, cami, şehri turistler için ilgi çekici kılmaktadır. Frankfurt'tan yaklaşık 2.500 kilometrelik rota için dört saatlik bir uçuş. Adana, sıralamadaki en ucuz şehirlerden biridir. Burada yaşamanın maliyeti Berlin'dekinden yaklaşık üçte iki daha düşük ve kiralar yüzde 90 daha düşük. Sağlık sistemi ve iklim de yüksek puan alıyor, kesintiler sadece suç oranı için yapılıyor. Bir önceki yıla göre Adana, Türkiye'nin en çok puan alan şehri olarak Antalya'nın yerini aldı"

7 7. Da Nang, Vietnam

8 8. Meknes, Fas

9 9. Coimbra, Portekiz