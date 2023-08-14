Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı

Fox Business'de yer alan habere göre Wilshire Country Club golf sahasında yer alan ev, 1926 yılında ünlü mimar Roland E. Coate tarafından sosyetik Eva K. Fudger için inşa edildi.

Listeye göre, 10.000 metrekarelik evde yedi tam banyo ve beş yarım banyo ile sekiz yatak odası bulunuyor ve yarım dönümden biraz daha fazla bir alana oturuyor.

The New York Times'a göre Hughes, milyarder film patronu ve havacılık öncüsünün "Hell's Kitchen" ve "Scarface" filmlerini çekerken yaşadığı evi satın almaya devam etti.

Ev ayrıca 2004 yılında Leonardo DiCaprio'nun rol aldığı Hughes biyografisi "The Aviator" filminde de yer aldı.

1 İspanyol tarzı ev, kendi kapısı olan özel bir arsa üzerinde oturuyor ve listeye göre "geçmiş dönemlerin zamansız cazibesini yansıtırken, yükseltilmiş çağdaş bir yaşam tarzı için modern lüksleri sorunsuz bir şekilde birleştiriyor.

2 Şefin mutfağında tavandan tabana kitaplıklara sahip bir aile odasına açılan 24 metrelik bir ada bulunurken, arka bahçede bir açık şömine, bir yüzme havuzu ve özel bir taş pizza fırını yer alıyor.

3 Bir gösterim odası ve 2.500 şişelik sıcaklık kontrollü bir şarap kasası bulunmaktadır. Eve, kendi tam mutfağı ve banyosu olan bir misafir konutu eklendi.

4 Evin şu anki sahipleri, eski film yapımcısı ve restoratör Ash Shah ve eşi Niroupa Shah. Niroupa 2015 yılında The New York Times'a yaptığı açıklamada evin eski Hollywood köklerinin ilgisini çekmediğini ancak kocasının ilgisini çektiğini itiraf etmişti.

5 Eve şimdiki sahipleri tarafından bir açık havuz eklendi.