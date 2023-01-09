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'Olağandışı sıcaklık' İsviçre'deki kayak merkezlerini vurdu

Avrupa'da bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle İsviçre'deki kayak merkezleri beklentilerin altında bir sezon geçiriyor.

09 Ocak 2023 | 12:34
Son Güncellenme: 09 Ocak 2023 | 12:42
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'Olağandışı sıcaklık' İsviçre'deki kayak merkezlerini vurdu

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, normal şartlarda yılın bu zamanlarında rekor düşük sıcaklığın kaydedildiği İsviçre Alpleri'nde bu yıl yeterli kar yağışının olmaması, kayakçılar ve kayak merkezindeki işletmeciler için problem olmayı sürdürüyor.

İklim değişikliğinin de etkisiyle, sıcaklıkların özellikle yılın ilk günlerinde Avrupa genelinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu, bazı yerlerde 20 dereceyi aşan sıcaklıkların yaşandığı görüldü.

Avrupalılar ocak ayında güneşli ve sıcak havanın tadını çıkarırken bu tablo İsviçre'deki kayak turizmini olumsuz etkiledi.

İsviçre Alpleri'nde mevsime göre olağandışı bir sıcaklık yaşanırken 1 Ocak'ta Alpler'in kuzeyinde 20,9 derece ile "tüm zamanların en yüksek ocak ayı sıcaklığı" kaydedildi.

Alpler'deki sınırlı kar, özellikle alçak kesimlerdeki kayak teleferiklerinin kapanmasına neden olurken kayak yapmak isteyen turistleri de yüksek yamaçlara yönlendirdi.

İsviçre'deki bazı işletmeler ise kış sporları alanlarının yerine yaz bisiklet parkurlarını açtı.

Dünya Kar Festivali iptal edildi

Graubünden kantonunda yer alan Splügen-Tambo bölgesindeki bazı kayak merkezleri, kar eksikliği, aşırı yağmur ve yüksek sıcaklık nedeniyle yeni bir bildiriye kadar kapanma kararı aldı.

İsviçre Federal İklim ve Hava Bilimi Ofisi, batıdan ve güneybatıdan gelen sıcak hava dalgasıyla yüksek sıcaklıkların devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

2 bin metrenin üzerinde yer alan dağlarda kar yağışı görülürken daha alçak bölgeler bu yıl yeterli kar yağışı almadı.

Bern kentine bağlı Grindelwald köyünde her yıl geleneksel olarak yapılan Dünya Kar Festivali de iptal edildi.

Yetkililer, son ana kadar bu yıl da festivalin yapılması için uğraş verdiklerini ancak vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Turist sayısı arttı, kayakçı sayısı azaldı

Sıcak havaya karşın İsviçre'de Noel ve yeni yılda turizm canlılığını korurken tatil köylerindeki konaklama oranında, yabancı turistlerin de etkisiyle geçmiş yıla göre yüzde 3'lük artış yaşandı.

Ancak Alpler'e giden kayakçı sayısında ise yüzde 8 düşüş yaşandı.

AA muhabirinin bir otel sahibinden aldığı bilgiye göre, bu yıl 1800 metrenin altında kayak merkezi olan otellerin iş hacmi düştü.

Bu yükseklikteki otellerin kayak pistinde yeterli kalınlıkta kar olmayışı, kayak turizmini durma noktasına getirdi.

Kayakseverler, kayak pisti ve teleferiklerini kullanmak için 2000 metrenin üzerinde yer alan otelleri tercih ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), şimdiye kadar mevsim dışı olarak süren sıcaklık trendinin sürdüğünü açıkladı.

 

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