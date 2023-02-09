ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8264
-0,0164%
Dolar/TL
Euro/TL
20,253
0,3677%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0758
0,4083%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1134,49
-0,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Suriye'de can kayıpları 3 bin 162'ye yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 3 bin 162'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 235'e yükseldi.

09 Şubat 2023 | 15:43
0
Suriye'de can kayıpları 3 bin 162'ye yükseldi

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1262 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 285 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1900 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Yaralılar, tedavi için sağlık merkezlerine sevk ediliyor.

Evleri yıkılan veya zarar gören depremzedeler, geceyi sokaklarda veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerdeki yerel sivil toplum kuruluşları da acil yardım çağrısında bulunuyor.

 

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1134,49 -0,07%
  • ALTIN ONS 1874,32 -0,05%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8264 -0,0164%
  • EURO/TURK LIRASI 20,253 0,3677%
  • EURO/USD 1,0758 0,4083%
  • INGILIZ STERLINI 1,21545 0,72345%
  • JAPON YENI 130,969 -0,347%
  • KANADA DOLARI 1,34302 -0,12939%
  • RUS RUBLESI 73,1 -0,2116%
Günün En Çok Okunanları
"Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri": Dünyadan 4 yorum
Deprem felaketinde 3. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde son durumu açıkladı
Deprem felaketinde 3. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde son durumu açıkladı
Büyük felakette 4. gün: Erdoğan'dan yeni açıklama... Can kayıpları artıyor
Büyük felakette 4. gün: Erdoğan'dan yeni açıklama... Can kayıpları artıyor
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi
Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Depremzede öğrencilere nakil imkanı
Depremzede öğrencilere nakil imkanı
Deprem yardımı için e-Devlet'ten iki yeni hizmet
GERİ
İLERİ
"Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri": Dünyadan 4 yorum
Deprem felaketinde 3. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde son durumu açıkladı
Büyük felakette 4. gün: Erdoğan'dan yeni açıklama... Can kayıpları artıyor
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi
Deprem felaketinde 3. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde son durumu açıkladı
Büyük felakette 4. gün: Erdoğan'dan yeni açıklama... Can kayıpları artıyor
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Büyük felakette 4. gün: Erdoğan'dan yeni açıklama... Can kayıpları artıyor
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Depremzede öğrencilere nakil imkanı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL