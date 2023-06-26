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  • 'Titan'da aslında ben olacaktım'... Oğlunun neden bindiğini anlattı

'Titan'da aslında ben olacaktım'... Oğlunun neden bindiğini anlattı

Titan denizaltısında yaşanan patlama ve 5 kişinin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Titan'da yaşamını yitiren 19 yaşındaki Suleman Dawood'un annesi BBC'ye verdiği röportajda, oğlunun dünya rekoru kırmak istediği için Rubik Küpünü yanına aldığını anlattı.

26 Haziran 2023 | 14:40
Son Güncellenme: 26 Haziran 2023 | 15:01
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'Titan'da aslında ben olacaktım'... Oğlunun neden bindiğini anlattı

Titan'daki patlamada havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin isimlerinden iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu.

1
OĞLUM ÇOK İSTEKLİYDİ

OĞLUM ÇOK İSTEKLİYDİ

Patlamada eşini ve oğlunu kaybeden Christine Davud Titan'da aslında kendisinin olacağını söyledi. Multi milyoner iş insanı Şahzada Davut, aslında önce kendisi ve eşi için rezervasyon yaptırmıştı. Ancak oğlu gitme konusunda çok istekli olunca annesini yerini ona verdi.
2
İLK BAŞTA İKİMİZ İÇİN REZERVASYON YAPMIŞTIK

İLK BAŞTA İKİMİZ İÇİN REZERVASYON YAPMIŞTIK

Christine Davut, "İlk başta ikimizi için rezervasyon yaptırmıştık. Ancak pandemi nedeniyle iptal ettik. Bu yılki tur için yer ayrıldığında oğlum çok hevesli olunca ben yerimi ona verdim" diyor.
3
ANNE VE KIZI YUKARIDAKİ GEMİDE BEKLEDİ

ANNE VE KIZI YUKARIDAKİ GEMİDE BEKLEDİ

Aile bu yıl Babalar Günü'nde Titan'ı dalış noktasına götüren destek gemisi Polar Prince'e bindi. Christine Davut ve ve 17 yaşındaki kızı Alina, 18 Haziran'da Titan ile iletişimin kesildiği haberi geldiğinde hâlâ gemideydiler. "O anda bunun ne anlama geldiğini anlamadım, sonrasında her şey kötüye gitmeye başladı... Eşim ve oğlum çok heyecanlı ve mutluydu. Titan'a binmeden önce Alina ile Shahzada ve Süleyman'a sarılıp şakalaştık" diyor.
4
İLK BAŞTA UMUTLUYDUK

İLK BAŞTA UMUTLUYDUK

O ve kızı, başlangıçta geri dönecekleri konusunda umutluydular. Christine Davut, "Hepimiz yukarı çıkacaklarından umutluyduk. Sanırım 96 saat sınırını geçtikten sonra ümidimi kaybettim" diyor. Kızı Alina'nın bir süre daha ümidini koruduğunu belirtiyor:"Sahil Güvenlik'ten telefon gelinceye kadar ümidini kaybetmedi. Telefonda bize aracın enkazı bulduklarını söylediler."
5
RUBİK KÜP REKORU KIRMAK İSTİYORDU

RUBİK KÜP REKORU KIRMAK İSTİYORDU

İskoçya'daki Strathclyde Üniversitesi'nde öğrenci olan 19 yaşındaki Süleyman Davut, Rubik Küpü en derinde çözme konusunda dünya rekorunu kırmayı umuduyla Rubik Küpünü de yanına almıştı. Annesi, "Rubik küpü denizin 3.700 metre altında, Titanik'te çözeceğim" diyordu. O bir entelektüeldi. Rubik küpü sadece 12 saniyede çözmeyi kendi kendine öğrendi. Rubik küpü olmadan hiçbir yere gitmezdi. 10.000 parçalık lego Titanik yapmıştı. Bir Rubik Küpünü en derinde çözme rekoru kırmak istiyordu. Girişimini bir filme almayı planlıyordu. Onları özledim. Onları gerçekten çok özlüyorum" diyor.
6
KIZIMLA RÜBİK KÖK ÇÖZMEYİ ÖĞRENECEĞİZ

KIZIMLA RÜBİK KÖK ÇÖZMEYİ ÖĞRENECEĞİZ

Dawood, kızıyla birlikte Suleman'ın şerefine Rubik Küp çözmeyi öğrenmeye çalışacaklarını söylüyor. Kocasının işlerini kendisinin devralacağını belirtiyor. Anne, BBC'ye birbirlerinin son sözleri sorulduğunda ise şu yanıtı veriyor: "Aslında sadece sarıldık ve şakalaştık, çünkü Shahzada aşağı inmek için çok heyecanlıydı, küçük bir çocuk gibiydi".
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