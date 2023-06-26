'Titan'da aslında ben olacaktım'... Oğlunun neden bindiğini anlattı

Titan'daki patlamada havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin isimlerinden iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu.

1 OĞLUM ÇOK İSTEKLİYDİ Patlamada eşini ve oğlunu kaybeden Christine Davud Titan'da aslında kendisinin olacağını söyledi. Multi milyoner iş insanı Şahzada Davut, aslında önce kendisi ve eşi için rezervasyon yaptırmıştı. Ancak oğlu gitme konusunda çok istekli olunca annesini yerini ona verdi.

2 İLK BAŞTA İKİMİZ İÇİN REZERVASYON YAPMIŞTIK Christine Davut, "İlk başta ikimizi için rezervasyon yaptırmıştık. Ancak pandemi nedeniyle iptal ettik. Bu yılki tur için yer ayrıldığında oğlum çok hevesli olunca ben yerimi ona verdim" diyor.

3 ANNE VE KIZI YUKARIDAKİ GEMİDE BEKLEDİ Aile bu yıl Babalar Günü'nde Titan'ı dalış noktasına götüren destek gemisi Polar Prince'e bindi. Christine Davut ve ve 17 yaşındaki kızı Alina, 18 Haziran'da Titan ile iletişimin kesildiği haberi geldiğinde hâlâ gemideydiler. "O anda bunun ne anlama geldiğini anlamadım, sonrasında her şey kötüye gitmeye başladı... Eşim ve oğlum çok heyecanlı ve mutluydu. Titan'a binmeden önce Alina ile Shahzada ve Süleyman'a sarılıp şakalaştık" diyor.

4 İLK BAŞTA UMUTLUYDUK O ve kızı, başlangıçta geri dönecekleri konusunda umutluydular. Christine Davut, "Hepimiz yukarı çıkacaklarından umutluyduk. Sanırım 96 saat sınırını geçtikten sonra ümidimi kaybettim" diyor. Kızı Alina'nın bir süre daha ümidini koruduğunu belirtiyor:"Sahil Güvenlik'ten telefon gelinceye kadar ümidini kaybetmedi. Telefonda bize aracın enkazı bulduklarını söylediler."

5 RUBİK KÜP REKORU KIRMAK İSTİYORDU İskoçya'daki Strathclyde Üniversitesi'nde öğrenci olan 19 yaşındaki Süleyman Davut, Rubik Küpü en derinde çözme konusunda dünya rekorunu kırmayı umuduyla Rubik Küpünü de yanına almıştı. Annesi, "Rubik küpü denizin 3.700 metre altında, Titanik'te çözeceğim" diyordu. O bir entelektüeldi. Rubik küpü sadece 12 saniyede çözmeyi kendi kendine öğrendi. Rubik küpü olmadan hiçbir yere gitmezdi. 10.000 parçalık lego Titanik yapmıştı. Bir Rubik Küpünü en derinde çözme rekoru kırmak istiyordu. Girişimini bir filme almayı planlıyordu. Onları özledim. Onları gerçekten çok özlüyorum" diyor.