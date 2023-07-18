Ünlü yönetmen Christopher Nolan neden akıllı telefon kullanmıyor?

Nolan, akıllı telefon taşımadığını, e-posta atmadığını ve yazarken internete bağlı olmayan bir bilgisayar kullandığını söylüyor.

Nolan, "Çocuklarım muhtemelen benim tam bir muhazakar olduğumu söyler. Aslında bu tanımlamaya karşı çıkarım. Bence teknoloji ve sağlayabilecekleri inanılmaz. Bu benim ne kadar dahil olduğumla ilgili kişisel bir seçimim. Bu, dikkat dağıtma düzeyiyle ilgili. Kendi malzememi üretiyor, kendi senaryolarımı yazıyorsam, bütün gün akıllı telefon başında olmak benim için pek faydalı olmaz.” diyor.

Nolan Oppenheimer'ı, kariyeri boyunca "daha önce hiç yapmadığı" bir taktikle, birinci tekil şahıs ağzından kaleme aldı.