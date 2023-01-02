Balkan ülkesi Hırvatistan, kuna para birimine veda etti ve Euro bölgesinin 20. üyesi oldu.

Uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin gıda ve yakıt fiyatlarını tavana vurmasının ardından dünya çapında enflasyonun hızla yükseldiği bir dönemde euroya geçişin Hırvatistan ekonomisini korumaya yardımcı olacağını söylüyor.

Voanews'ta yer alan habere göre Hırvatlar arasındaki duygular ise karışık. Bazıları sınır kontrollerinin sona ermesini memnuniyetle karşılarken, sağcı muhalefet grupları bunun yalnızca Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelerin yararına olduğunu söylerken, bazıları euroya geçiş konusunda endişeleniyor.

Pek çok Hırvat, euronun kullanılmaya başlanmasının fiyatlarda bir artışa yol açacağından, özellikle işletmelerin dönüşüm yaptıklarında fiyat noktalarını yuvarlayacaklarından korkuyor.

Turizm acentesi çalışanı Marko Pavic için "Hırvatistan elit bir kulübe katılıyor."

AFP'ye verdiği demeçte, "Euro zaten bir değer ölçüsüydü - psikolojik olarak yeni bir şey değil - Schengen'e giriş ise turizm için harika bir haber" dedi.

Euro kullanımı Hırvatistan'da zaten yaygın. Hırvatlar uzun zamandır araba ve apartman gibi en değerli varlıklarını euro olarak değerlendirerek yerel para birimine güven duymadıklarını gösteriyor.

Banka mevduatlarının yaklaşık %80'i euro cinsinden.

Euro kullanan ülkeler

Euroya, Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Hırvatistan ile birlikte 20 AB üyesi ülke kullanıyor.