10 kentilyon dolarlık altın, demir, nikel yüklü asteroit ulaşılabilecek seviyeye yaklaştı

Uzay ajansının Jet İtki Laboratuarı Salı günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce uçuş yazılımının kapsamlı bir testini tamamladığını ve uzay aracına yüklediğini söyledi. Böylece daha önce sondanın 2022'deki fırlatma tarihini kaçırmasına neden olan önemli bir engel ortadan kalkmış oldu.

İllüstrasyon

ALTIN, DEMİR, NİKEL

Insider'ın haberine göre 16 Psyche olarak bilinen, çapı 226 kilometre olan asteroidin altın, demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor. Cevherinin değerinin yaklaşık 10.000.000.000.000.000.000 dolar olduğu tahmin ediliyor. NASA, 2020 yılında metal zengini bu cisme ulaşmak için Elon Musk'ın SpaceX'i ile bir işbirliği yaptığını duyurmuştu.

6 YILLIK BİR YOLCULUK

NASA'nın görevi ise bilimsel ve gezegen çekirdekleri, gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönelik. Uzay aracı Ekim ayında bir SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılacak ve Mars ile Jüpiter arasındaki Ana Asteroit Kuşağı'na doğru altı yıllık bir yolculuğa çıkacak.

Uydu oraya vardığında 26 ay boyunca asteroitin yörüngesinde dönecek ve asteroitin tarihi ile mineral bileşimini inceleyip fotoğraflayacak. NASA 16 Psyche'ye odaklanırken, ajans daha önce Psyche'nin içinde bulunduğu kuşağın 700 kentilyon dolar değerinde cevher zengini asteroitlerle dolu olduğunu belirtmişti.

EN DEĞERLİ ASTEROİD DAVİDA

Aslında Psyche en değerli asteroit değil, çünkü 27 kentilyon dolarlık bir asteroit olan Davida onu geride bırakıyor.

Insider, "Gelecek için potansiyel olarak kazançlı bir iş olsa da, uzaydan değerli minerallerin girişi aslında bir grup milyarder üretmeyebilir. Çünkü ani bir arz bolluğu metal fiyatlarını aşağı çekecektir" yorumu yapıyor.

Euronews'te de 2020 tarihli bir haberde uzmanların şu yorumları yer almıştı: "Uzay bilimcilerin ilk tahminlerine göre 'Psyche 16' adlı bu asteroitteki altın ve değerli metallerin toplam değeri 700 kentilyon dolar. Buna göre, eğer bütün bu kaynaklar eşit bir şekilde paylaşılsa, dünyada her kişi 93 trilyon dolar elde eder. Fakat uzmanlar, ekonomi kuralları gereğince bunun mümkün olamayacağına dikkat çekiyor. Tedarik artınca fiyat azalır, yani teknik olarak altın dünyaya getirilse ve piyasaya sürülürse, artık altının hiçbir değeri kalmaz".

PSYCHE 16 HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Psyche, 17 Mart 1852'de İtalyan astronom Annibale de Gasparis tarafından keşfedildi. Ana asteroit kuşağındaki en ilgi çekici hedeflerden biri olan Psyche metal açısından zengin dev bir asteroit. Psyche, Güneş'ten 378 milyon ila 497 milyon kilometre arasında değişen bir mesafede, Mars ve Jüpiter arasında Güneş'in etrafında döner. Bir görüşe göre Pscyhe parçalanmış bir gezegenin çekirdeği olabilir. NASA da çalışmasında Psyche'nin haritasını çıkaracak ve inceleyecek. NASA görevinin amaçlarından biri Psyche'nin gerçekten de bir gezegenin çekirdeği olup olmadığını belirlemek olacak.



