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  • 10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı

10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı

ABD'de 185'ten fazla üniversiteye kabul alan ve 10 milyon dolardan fazla burs teklifi yapılan 16 yaşındaki New Orleans lisesi son sınıf öğrencisi Dennis Maliq Barnes gitmek istediği üniversiteyi açıkladı.

09 Mayıs 2023 | 07:34
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10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı

185'ten fazla üniversiteden kabul alan ve 10 milyon dolardan fazla burs teklifi yapılan New Orleans lise son sınıf öğrencisi Dennis Maliq Barnes, Cuma günü sonbaharda Cornell Üniversitesi'ne katılacağını duyurdu.

Barnes açıklamayı okulu New Orleans Uluslararası Lisesi'nde yaptı.

Cornell Üniversitesi sweatshirt'ünü giyen Barnes, Cornell'de bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra yazılım alanına girmek istediğini belirtti; "Bugün benim ve ailem için heyecan verici bir gün ve lisans eğitimim boyunca Cornell'in mühendislik fakültesinde çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

LİSEYİ 2 YIL ERKEN BİTİRİYOR

4.98 not ortalamasına sahip olan ve liseyi 2 yıl erken bitiren Barnes, geçen ay CNN'e bilgisayar bilimi okumak ve ardından hukuk fakültesine gitmek istediğini söylemişti. Ağustos 2022'de okullara başvurmaya başladı ve başlangıçta bu tarz bir kabul rekoru kıracağını düşünmüyordu.

Cornell, ABD'deki prestijli 8 üniversitenin oluşturduğu Sarmaşık Ligi'nde yer alan Cornell'i seçmesi için "Sarmaşık Ligi'nde mühendislik alanında en iyi okul olduğu için tercih ettim. New Orleans'tan uzaklaşmak istiyorum. Şehrimi seviyorum ama dışarı çıkıp yeni deneyimler kazanmak ve daha önce görmediğim yeni şeyler görmek istiyorum" diyor.


 

 

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