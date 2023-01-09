ARA
Bist 100
5170,97
-3,2%
Bist 100
Dolar/TL
18,7726
0,2633%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1647
1,1632%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0742
0,9226%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1131,44
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 115 yıllık tarihindeki en büyük zararı açıkladı

115 yıllık tarihindeki en büyük zararı açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar açıkladı.

09 Ocak 2023 | 15:09
0
115 yıllık tarihindeki en büyük zararı açıkladı

SNB'den yapılan açıklamada, döviz ve sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle Banka'nın geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar ettiği belirtildi. Söz konusu rakamın, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olması dikkati çekti.

Düşen hisse senedi ve sabit getirili piyasaların hisse ve tahvil portföyünün değerini düşürmesiyle SNB zarara dönerken, İsviçre frangının değer kazanması da Banka'nın gelirine olumsuz etki yaptı.

Son zamanlarda enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselten SNB'nin döviz pozisyonlarındaki zararı 131 milyar İsviçre frangı oldu. Banka'nın altın pozisyonu ise 400 milyon İsviçre frangı değer kazandı.

Banka, 2021'de 26 milyar İsviçre frangı kar açıklamış ve 6 milyar İsviçre frangı kar payı dağıtmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1131,44 0,69%
  • ALTIN ONS 1874,51 0,41%
  • BIST 100 5170,97 -3,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7726 0,2633%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1647 1,1632%
  • EURO/USD 1,0742 0,9226%
  • INGILIZ STERLINI 1,21927 0,87742%
  • JAPON YENI 131,919 0,017%
  • KANADA DOLARI 1,33616 -0,61624%
  • RUS RUBLESI 69,915 -3,5655%
Günün En Çok Okunanları
2022'de Türkiye'de en çok hangi otomotiv markası araç sattı? İşte ilk 5
AnadoluJet'ten yüzde 40 indirimli bilet kampanyası var
2023 yatırım portföyü nasıl olmalı?
0850'li aramalarla ilgili yeni adım geliyor
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL