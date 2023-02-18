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400 bin dolarlık füze 12 dolarlık balonu mu vurdu?

ABD'nin vurduğu 3 tanımlanamayan cisimden birinin sahibi bulunmuş olabilir... İşte ABD'deki yeni tartışma...

18 Şubat 2023 | 13:29
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400 bin dolarlık füze 12 dolarlık balonu mu vurdu?

ABD'nin Çin balonunun ardından vurduğu 3 'tanımlanamayan' cisimden birinin amatör bir balon kulübüne ait balon olabileceği belirtiliyor.

'143 milyon dolarlık bir F-22'den ateşlenen 400.000 dolarlık Sidewinder füzesi aslında 12 dolarlık şişme balonu mu vurdu?' ABD şimdi bunu tartışıyor...

Balonları kaybolan kulübün üyeleri

12 Şubat'ta bir ABD F-22'si Kanada Başkanı Justin Trudeau'nun ABD Başkanı Biden ile koordinasyon içinde emir vermesinin ardından Kanada'nın Yukon eyaleti üzerinde uçan bir "tanımlanamayan nesneyi" düşürdü.

Perşembe günü bir Illinoisli bir amatör balon kulübü, 12 dolarlık balonlarının bölgede olduğunu ve irtibatın kesildiğini söyledi.

Cuma günü ise kulübün bir üyesi FBI'ın kendileriyle temas halinde olduğunu ve düşürülenin kendi balonları olabileceğine inandıklarını aktardı.

NIBBB adlı amatör balon kulübü 10 kişilik bir grup tarafından iki yıl önce kurulmuş. 

Daily Mail'in haberine göre yaklaşık dört ay önce balonlarını fırlattılar ve Alaska'da süzülürken izliyorlardı. 11 Şubat'ta balonla teması kaybettiler. Bu tarih bir ABD F-22'sinin Kanada üzerinde bir tanımlanmayan cismi vurduğu güne denk geliyor.

Kulübün bir üyesi, "Üzerine yük takılı gümüş bir nesne olduğunu duyduğumda, bunun bizim balonlarımızdan biri olabiliceğini düşündüm" diyor.

Grup, bir FBI yetkilisinin kendileriyle konuşmak için geldiğini söyledi. FBI yorum yapmadı.

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