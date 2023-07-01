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13 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının en çok ilgisini çeken sektör

CFA Enstitüsü'nün ABD, Kanada, Meksika dahil 13 ülkede 10 bin yakın üniversite öğrencisi ve yeni mezunla yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuç... Araştırmaya göre 18-25 yaş arasında çalışmak için en çok arzu edilen ve istikrarlı bulunan sektör finans olmuş. Tablo 2 yıl önceye göre oldukça farklı.

01 Temmuz 2023 | 22:53
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13 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının en çok ilgisini çeken sektör

Anket sonuçları, finansın üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar arasında popülaritesinde bir artış olduğunu gösteriyor. Çünkü finans 2021 araştırmasında teknoloji, sağlık, eğitim gibi sektörlerin ardından 5. sırada yer alıyordu.

CNBC'nin haberine göre çalışan tükenmişliği, ofise dönme çağrısı, işe alım iptalleri gibi diğer sektörlerin karşılaştığı zorluklar bu durumda etkili olmuş olabilir.

Tabi ki finans sektörü de küresel ekonomik zorluklardan muaf değil.

Ancak makalede, "Finansı rakiplerinden ayıran ve onu Z Kuşağı arasında kariyer yolu haline getiren şey, finans şirketlerinin bu zorluklara nasıl yanıt verdiğidir. Diğer sektörler işe alımları durdururken, üniversite kariyer danışmanları ve sektör profesyonelleri, finans şirketlerinin Z kuşağını çekmek için üniversite kampüslerindeki işe alım çabalarını artırdığını söylüyor" yorumu var. 

TEKNOLOJİ FİRMALARINDAKİ İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Özellikle ABD'de büyük teknoloji firmaları peş peşe işten çıkarma haberleriyle gündeme gelmişti. Özellikle 2023 teknoloji alanındaki işe alım iptalleriyle dikkat çeken bir yıl oldu. Amazon, Meta ve diğer teknoloji şirketleri Ekim ayından bu yana yaklaşık 200.000 kişiyi işten çıkardı.

Finans firmaları, Silikon Vadisi’ndeki işten çıkarmalar ve işe alımların dondurulmasıyla açığa çıkan yetenekleri topluyor. Enflasyon ve işten çıkarmalarla ilgili endişelerle hareket eden Z Kuşağı ise iş aramalarında istikrarlı istihdam ve maaşa öncelik veriyor.

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