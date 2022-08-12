Johnson & Johnson (J&J), talk bazlı bebek pudrasını gelecek yıldan itibaren dünya çapında yapmayı ve satmayı bırakacak. Duyuru, sağlık devinin ABD’de ürünün satışını bitirmesinden iki yıldan fazla bir süre sonra geldi.

BBC’nin haberine göre J&J, talk pudrasının asbest içerdiğini ve yumurtalık kanseri geliştirmelerine neden olduğunu iddia eden kadınlardan on binlerce davayla karşı karşıya.

Ancak şirket, onlarca yıllık bağımsız araştırmanın ürünün kullanımının güvenli olduğunu gösterdiği görüşünü yineledi.

NİŞASTA BAZLI PUDRAYA GEÇİLİYOR

Açıklamada, “Dünya çapındaki portföy değerlendirmesinin bir parçası olarak, tamamen mısır nişastası bazlı bebek pudrası portföyüne geçiş için ticari karar aldık” denildi. Firma, mısır nişastası bazlı bebek pudrasının dünya çapındaki ülkelerde zaten satıldığını da sözlerine ekledi.

J&J aynı zamanda bebek pudrasının kullanımının güvenli olduğu yönündeki açıklamasını yineledi ve açıklamada “Kozmetik talkımızın güvenliği konusundaki konumumuz değişmedi. Dünyanın dört bir yanındaki tıp uzmanlarının talk bazlı Johnson’s bebek pudrasının güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere neden olmadığını doğrulayan onlarca yıllık bağımsız bilimsel analizinin arkasındayız” denildi.

Johnson’s Bebek Pudrası yaklaşık 130 yıldır satılıyor.