ARA
Bist 100
5572,09
0,33%
Bist 100
Dolar/TL
23,4472
1,4016%
Dolar/TL
Euro/TL
25,2338
1,2101%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0761
-0,2193%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1479,8
1,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 14 yaşında 2 şirket yönetirken lise ve üniversiteyi bitirdi: Kafa dağıtma tercihini anlattı

14 yaşında 2 şirket yönetirken lise ve üniversiteyi bitirdi: Kafa dağıtma tercihini anlattı

Kuzey Carolina'dan 14 yaşındaki Mike Wimmer mayıs ayında Carolina Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri diplomasıyla mezun oldu.

09 Haziran 2023 | 10:24
0
14 yaşında 2 şirket yönetirken lise ve üniversiteyi bitirdi: Kafa dağıtma tercihini anlattı

Wimmer, iki yıllık lise ve iki yıllık önlisans olmak üzere dört yıllık okulu 1 yılda tamamlamış ve 12 yaşında mezun olmuştu. Şimdi ise lisans derecesini aldı.

CNBC'nin haberine göre lisede de okul birinci olan Wimmer tüm bunları yaparken iki teknoloji şirketini yönetti ve bir diğerini kurdu, bazen de yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığı için ABD ordusu tarafından görevlendirildi. Ayrıca, istilacı aslan balığı türlerini düzenleyerek su altı ekosistemlerini korumayı amaçlayan Bermuda merkezli bir kuruluş olan Atlantic Lionshare ile çalışıyor.

Insider'a göre onun da günlük rutini, yaşıtları gibi arkadaşlarıyla araba yarışı simülasyon oyunları oynamak, yüzmek, basketbol oynamak gibi aktiviteleri de içeriyor.

Wimmer, insanların çocukluğunu yaşayamadığını düşündüğünü ama bunun doğru olmadığını söylüyor ve "Normal bir liselinin yaptığı her şeyi yaptım, normal bir ortaokullunun yaptığı her şeyi yaptım. Ben hâlâ bir çocuğum" diyor.

NEDEN VİDEO OYUNU?

Bazılarının video oyunlarını ve basketbolu çalışmak için dikkat dağıtıcı unsurlar olarak görebildiği ama bunun doğru olmadığını söyleyen Wimmer hobilerinin üretkenliğine çok katkı sağladığını belirtiyor.

CNBC'nin haberine göre Wimmer anaokuluna başlamadan önce zeka testi yapıldığında, çocuk psikoloğu ailesine IQ ölçeğinde en üst seviyeye çıktığını söylemiş. O zamandan beri, sınıf atlayarak ve bir yıllık müfredatı aylar içinde tamamlayarak entelektüel gelişimini hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Wimmer, video oyunları oynayarak ya da arkadaşlarıyla araba yarışları hakkında tartışarak hala 14 yaşında olduğu gerçeğini unutmadığını söylüyor. Anne ve babası Melissa ve Mark da 3 yaşından itibaren onun sosyal olmasına gayret etmiş. Annesi, "Bugün bu kadar sosyal olmasının nedeni bu" diyor.

'Zihnimi tamamen boşaltmak' için

Wimmer ve arkadaşları araba yarışı simülasyon oyunlarını seviyor ve iş molalarında sık sık bu oyunları oynuyor. iRacing adlı çevrimiçi oyunda "A Sınıfı lisansa" sahip olduğunu söylüyor. Wimmer, "Bu oyunda iyi olmak için diğer her şeyi unutmanız ve tamamen odaklanmanız gerekiyor" diyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1481,47 1,38%
  • ALTIN ONS 1963,13 -0,14%
  • BIST 100 5565,59 0,21%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,4733 1,5145%
  • EURO/TURK LIRASI 25,2593 1,3124%
  • EURO/USD 1,076 -0,2253%
  • INGILIZ STERLINI 1,25493 -0,08678%
  • JAPON YENI 139,59 0,479%
  • KANADA DOLARI 1,33395 -0,12504%
  • RUS RUBLESI 82,6075 0,7286%
Günün En Çok Okunanları
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın rekora doymuyor
Altın rekora doymuyor
Turizmciler 9 günlük tatille 'bayram' edecek
GERİ
İLERİ
Hafize Gaye Erkan kimdir? Erkan'ın biyografisi...
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın rekora doymuyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL