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2. elden 4 dolara aldı, şimdi 250 bin dolara satılabilir

Bir sanatsever, 2017’de 4 dolar gibi bir bedelle satın aldığı tablonun Amerikalı ressam N. C. Wyeth’a ait olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığı söylüyor...

31 Ağustos 2023 | 15:30
Son Güncellenme: 31 Ağustos 2023 | 16:55
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2. elden 4 dolara aldı, şimdi 250 bin dolara satılabilir

Bir antika tutkunu, 2017 yılında bir ikinci el mağazasından N.C. Wyeth'in imzasını taşıyormuş gibi görünen bir tablo satın aldığında, 4 dolarlık parçanın aslında gerçek bir eser olabileceğini hiç düşünmüyordu.

Şimdi ise tablonun Eylül ayındaki müzayedede 250.000 dolara kadar alıcı bulacağı tahmin ediliyor… Müzayede evi, tablonun eylül ayındaki müzayedede 150.000 ile 250.000 dolar arasında bir fiyatla satılmasını bekliyor.

Bonhams Skinner müzayede evindeki uzmanlara göre satıcı, eseri, çerçeve ararken, Manchester, New Hampshire'daki Savers ikinci el mağazasından bilmeden satın aldı. Çünkü, Wyeth'in tablosu, çoğunlukla hasar görmüş posterler ve baskılarla birlikte bir saklanmıştı.

Sanatsever kadın eseri evine götürdü, internette yaptığı aramalarda da herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Tabloyu birkaç yıl yatak odasına astıktan sonra, evindeki bir dolaba sakladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında temizlik yaparken tabloyu yeniden keşfetti ve bu kez eserin resimlerini “Duvarlarda Bulunan Şeyler” başlıklı bir Facebook sayfasında yayınladı. Gönderiye yapılan yorumlar onu, eski küratör Lauren Lewis ile buluşturdu.

Lewis, The Boston Globe'a şunları söylemiş: "Üstünde bazı küçük çizikler vardı ve yüzeyi biraz pisti ama 80 yılda başından neler geçtiğini bilmiyoruz – bu yüzden aslında olağanüstü bir durumda.”

Wyeth çoğunlukla süreli yayın ve roman yayıncıları için kapak resimleri üretmiş. Eylül ayında satışa sunulacak olan tablo, Helen Hunt Jackson'ın ilk olarak 1884'te basılan “Ramona” adlı kitabının 1939 baskısı için tamamladığı dört tablodan biri. 

Wyeth ailesinin herhangi bir üyesi için müzayede rekoru, geçen yıl Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın koleksiyonunun Christie's New York'taki satışında kırılmıştı. burada Andrew Wyeth'in 1980 tarihli "Day Dream" adlı tablosu 23,2 milyon doların üzerinde bir fiyata satılmıştı.

 

 

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