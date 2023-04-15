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20 yıl önceki Nokia modelinin yüksek fiyatla satılmasının nedeni belli oldu...

Independent'ın haberine göre dolandırıcılar Nokia 1100'ın peşinde... Peki, neden?

15 Nisan 2023 | 07:30
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20 yıl önceki Nokia modelinin yüksek fiyatla satılmasının nedeni belli oldu...

Nokia'nın 20 yıl önce ürettiği 1100 marka cep telefonlarının bazı ülkelerde, ikinci el satış sitelerinde hala yüksek fiyatlara alıcı bulduğu belirtildi. Independent'ın haberine göre ikinci el satış sitelerinde Bochum'da üretilen Nokia 1100'lar, 200 ila 400 euro'dan alıcı buluyor. Fin basınının incelemesine göre telefon için verilen ilanlar 1390 euroya kadar yükseliyor.

Peki, bu durumun nedeni ne? Independent'ın aktardığı habere göre bu durumun nedeni dolandırıcılık.

Habere göre 2003 ve 2004'te Almanya'nın Bochum kentindeki Nokia fabrikasında üretilen RH-18 model 1100 cep telefonlarının yazılımındaki hata, bu telefonların başka numaralara gönderilen kısa mesajları alacak şekilde programlanabilmesine neden oluyor.

Bu da dolandırıcılar için bir yöntem olmuş durumda.

Fin basınında yer alan haberlerde "Telefonlardaki bu yazılım hatası uzun süredir biliniyor. 2009'da bilgi güvenliği şirketi Ultrascan telefon üzerinde çalışarak yazılım hatasını doğrulamıştı. O dönem konuyla ilgili bir açıklama yapan Nokia, telefon yazılımında hata olduğu iddialarını reddetmiş ve dolandırıcılığın SIM kart kopyasıyla yapıldığını öne sürmüştü" deniliyor.

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