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2008 krizi kahininden SVB yorumu

ABD’de 2008 finans krizine yol açan konut balonunu önceden öngören Scion Asset Management Kurucusu Michael Burry, SVB krizinin hızlıca çözülebileceğini belirterek "Burada gerçek bir tehlike görmüyorum" yorumunu yaptı.

14 Mart 2023 | 10:38
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2008 krizi kahininden SVB yorumu

2008'deki konut krizini önceden öngören Burry piyasaları hareketlendiren Silicon Valley Bank krizini yorumladı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Burry konu hakkında paylaştığı bir tweet'te "Kriz çok hızlıca çözülebilir. Burada gerçek bir tehlike görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Burry bir gün öncesinde de twitter hesabından yatırımcıların 'aptalca riskler alıp başarısız olmasına kibir ve açgözlülüğün' neden olduğunu belirterek "Sonrasında politika yapıcılar da durumu düzeltmek için 'para basıyor" yorumunu yapmıştı.

Daha önce de piyasalara ve ekonomiye yönelik uyarılarda bulunan Burry son olarak ABD'de enflasyonun yeniden yükseleceğini belirterek Şubat toplantısı öncesi yatırımcılara 'sat' tavsiyesinde bulunmuştu.

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