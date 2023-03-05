2022'de 22 milyon Rus ülke dışına çıktı: En çok ziyaret alan lokasyonlar

Rusya vatandaşlarının ülke dışına gerçekleştirdiği seyahatlerin sayısı 2022 yılında yüzde 17 artışla 22,5 milyona ulaştı. TürkRus'un haberine göre 5,4 milyon ziyaretle Abhazya ilk sırada.

Resmi istatistik servisi Rosstat verilerine göre ikinci sırada 4,6 milyon seyahatle Türkiye var.

Türkiye'yi 1,2 milyonla Birleşik Arap Emirlikleri, 900 binle Mısır ve 830 binle Gürcistan takip ediyor.

Novıye İzvestiya portalı Gürcistan'a gerçekleşen seyahat sayısının bir önceki yıla kıyasla 7 kat, Taylan'da gerçekleşen seyahatlerin ise 11 kat arttığına dikkat çekti. Moğolistan'a gerçekleşen seyahatlerin sayısında da 77 katlık artış söz konusu.

Türkiye'ye gerçekleşen seyahatlerin sayısı yüzde 2,2 azaldı.

2022'de Rusya'yı ziyaret eden yabancıların sayısı ise 8,2 milyon oldu.