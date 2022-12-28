2022'de milyarderleri en çok servet kaybeden 5 ülke

Forbes'in tahminlerine göre küresel milyarderler 2022'de toplam 1,9 trilyon dolar kaybettiler. En büyük darbeyi alanlar ise 300 kadar teknoloji milyarderi oldu. Pandemi ve yatırımcı iştahı nedeniyle teknoloji hisseleri zirveye çıktıkları birkaç yılın ardından 2022 yılında oldukça zorlandı.

Amazon hisseleri yaklaşık %50 oranında değer kaybetti ve bu, kurucusu Jeff Bezos'un net servetinin 80 milyar dolardan fazla düşmesine neden oldu.

Alphabet'in hissesi %36 düştü ve kurucu ortaklar Larry Page ve Sergey Brin'in servetinden her biri 40 milyar dolardan fazla düştü.

Mark Zuckerberg için de işler iyi gitmedi.

2022'nin açık ara en büyük kaybedeni ise Elon Musk oldu. Forbes'un hesabına göre Musk'ın serveti 2022'de 115 milyar dolardan fazla eridi.

Amerikan milyarderleri bu yıl en çok kaybedenler oldu. Eriyen toplam tutar 660 milyar dolar.

Bu anlamda milyarderlerin servetlerinin en çok eridiği 2. ülke Çin oldu. Çinli milyarderler toplam 620 milyar dolar düştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya, zenginlerinin en çok servet kaybettiği 3. ülke oldu. Ülkenin milyarderlerinin toplam net değerinde tahmini 150 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

4. sırada 120 milyar dolarlık kayıpla Almanya var.

5. sırada ise 60 milyar dolarlık kayıpla Hong Kong var.