ARA
Bist 100
5296,55
-2,54%
Bist 100
Dolar/TL
18,7168
0,1997%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9646
0,4722%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0668
0,2528%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1086,61
-0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 2022'de milyarderleri en çok servet kaybeden 5 ülke

2022'de milyarderleri en çok servet kaybeden 5 ülke

2022 yılı küresel milyarderler için kötü bir yıl oldu. Forbes'a göre 2020 ve 2021'de servetlerini büyük oranda artıran, dünyanın en zengin insanları 12 aydır borsalardaki düşüş, Rusya-Ukrayna savaşı ve aşırı enflasyon nedeniyle bu kez farklı bir trend yaşadı.

28 Aralık 2022 | 17:15
0
2022'de milyarderleri en çok servet kaybeden 5 ülke

Forbes'in tahminlerine göre küresel milyarderler 2022'de toplam 1,9 trilyon dolar kaybettiler. En büyük darbeyi alanlar ise 300 kadar teknoloji milyarderi oldu. Pandemi ve yatırımcı iştahı nedeniyle teknoloji hisseleri zirveye çıktıkları birkaç yılın ardından 2022 yılında oldukça zorlandı. 

Amazon hisseleri yaklaşık %50 oranında değer kaybetti ve bu, kurucusu Jeff Bezos'un net servetinin 80 milyar dolardan fazla düşmesine neden oldu.

Alphabet'in hissesi %36 düştü ve kurucu ortaklar Larry Page ve Sergey Brin'in servetinden her biri 40 milyar dolardan fazla düştü. 

Mark Zuckerberg için de işler iyi gitmedi. 

2022'nin açık ara en büyük kaybedeni ise Elon Musk oldu. Forbes'un hesabına göre Musk'ın serveti 2022'de 115 milyar dolardan fazla eridi.

Amerikan milyarderleri bu yıl en çok kaybedenler oldu. Eriyen toplam tutar 660 milyar dolar.

Bu anlamda milyarderlerin servetlerinin en çok eridiği 2. ülke Çin oldu. Çinli milyarderler toplam 620 milyar dolar düştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya, zenginlerinin en çok servet kaybettiği 3. ülke oldu. Ülkenin milyarderlerinin toplam net değerinde tahmini 150 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

4. sırada 120 milyar dolarlık kayıpla Almanya var.

5. sırada ise 60 milyar dolarlık kayıpla Hong Kong var.

 

 

İlgili Haberler
2022'de en çok kazanan 5 milyarder: 1 ortak özellikleri var
2022'de en çok kazanan 5 milyarder: 1 ortak özellikleri var
0
  • ALTIN GRAM - TL 1086,61 -0,2%
  • ALTIN ONS 1805,68 -0,4%
  • BIST 100 5296,55 -2,54%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7168 0,1997%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9646 0,4722%
  • EURO/USD 1,0668 0,2528%
  • INGILIZ STERLINI 1,21149 0,72625%
  • JAPON YENI 133,715 0,126%
  • KANADA DOLARI 1,35103 -0,06546%
  • RUS RUBLESI 71,84 2,6286%
Günün En Çok Okunanları
Alışveriş poşetlerine zam geldi mi?
Türkiye'de bir ilk... Haftada 4 gün mesai
Togg ve Migros'tan iş birliği
Binalarda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL