Gracenote analizine göre 2022 Dünya Kupası'nda ortaya çıkan bazı ilginç sonuçlar şöyle:

1-Sürpriz sonuçlar

Katar'daki dünya kupası sürpriz sonuçların yaşandığı bir turnuva oldu. Bu şekilde istatistiklerin aksine favorilerin yenildiği 15 maç oldu. Bu durum turnuvanın üçüncü gününde Suudi Arabistan'ın kupayı kazanan Arjantin'i 2-1 yenmesiyle başladı. Fas'ın sırasıyla son 16 ve çeyrek finalde hem İspanya'yı hem de Portekiz'i elemesi ve Hırvatistan'ın Brezilya'yı çeyrek finalde yenmesi de bu kategoride. Analize göre bu kategorideki yüzde 24'lük oran; İsveç 1958'den (Yüzde 26) bu yana en yüksek şok yüzdesi.

2. Daha az şut... daha çok gol

Bu yılki turnuvada "yalnızca" 1.458 şut vardı. Ancak bu 172 golle gol rekoru kırılmasını engellemedi. Turnuvanın 1998'de 32 takıma genişletilmesinden bu yana en yüksek sayı. Hem Fransa 1998'de hem de Brezilya 2014'te 171 gol atıldı. Sadece ABD 1994'te maç başına 2.71 gol, Katar 2022'deki 2.69'un üzerinde.

3. Duraklama süresi ve kartlar

Hakemler 227 sarı kart gösterdi. Bu 2010'dan bu yana en yüksek sayı. Bunun beraber sadece dört kırmızı kart gösterildi. Ancak art arda dördüncü turnuvada faul sayısı 1.599 ile bu yüzyılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durumun hakemlerin oyunu akışına bırakmaya teşvik edilmesinin bir yansıması olabilir.

Üçü finalde olmak üzere maç başına ortalama 0,36 penaltıyla toplam 23 penaltı verildi.

Oyun içindeki duraklamalar ve uzatma süreleri turnuvanın başında bir tartışma konusuydu ve FIFA'nın zaman kaybına ilişkin daha katı kuralları nedeniyle maçlarda ortalama 11 dakika uzatma süreleri vardı.

4. Genç oyuncular

2022 diğer tüm Dünya Kupalarından daha fazla gencin start aldığı bir turnuva oldu. 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, 19 yaşındaki Almanya orta saha oyuncusu Jamal Musiala ve 18 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Gavi dahil 10 genç 20 kez ilk 11 başladı.

23 yaşında olan Fransa forveti Kylian Mbappe, 2018'de kendi adına 6 ile bir genç olarak en çok başlama rekorunu elinde tutuyor.

5. Yaşlanan yıldızlar

Sadece genç oyuncuların öne çıktığı bir turnuva değildi. Deneyimli ve 35 yaş ve üstü oyuncular da sık sık maç başlangıçlarında yer aldı. Bu kulvarda 27 deneyimli oyuncu 83 kez maç başlangıcında yer aldı. Bu bir önceki rekor olan 2002 dünya kupasından 32 daha fazla maç başlangcı anlamına geliyor.

35 yaşındaki Messi ve 37 yaşındaki Hırvat Luka Modric, her biri 7'şer kez ile ile Katar'daki en deneyimli oyuncular arasında en çok ilk 11'e çıkan oyuncular oldu.

