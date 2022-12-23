2022 yılının en çok kazanan 'ölü ünlüleri' listesi

Forbes'un 2001 yılından bu yana hazırladığı 'en çok kazanan ölü ünlüler' listesinde bu yıl dikkat çeken detaylar var. Bu yılın listesine göre en çok kazanan 13 ismin gelirleri geçen yılın toplamına göre %72 artışla 1,6 milyar dolarlık rekor bir seviyeye çıkmış. İlk kez ilk beşin her biri 100 milyon dolardan fazla kazandı.

İşte 2022'de en çok kazanan 10 ölü ünlü...

1 1. JRR Tolkien - 500 milyon dolar Zirvenin tepesinde Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'in uzun süre önce yaşamını yitiren yazarı JRR Tolkien var. 1973'te zatürre nedeniyle yaşamını yitiren eski Oxford hocası, sinema filmleri, video oyunları, ticari ürünler ve daha fazlasının fikri mülkiyet haklarını yöneten Middle-Earth Enterprises'ın Ağustos ayında İsveçli oyun şirketi Embracer'a satışından 500 milyon dolar kazandı.

2 2. Kobe Bryant 26 Ocak 2020 - 400 milyon dolar LA Lakers efsanesi, BodyArmor enerji içeceğinde %7 hisseye sahipti ve 2020'deki ölümünden önce şirketin yönetim kurulunda görev yaptı. Kasım 2021'de Coca-Cola, halihazırda sahip olmadığı BodyArmor'un %70'ini 5,6 milyar $'a satın almayı kabul etti. Bryant'ın payına satıştan 400 milyon dolar geldi.

3 3. David Bowie 10 Ocak 2016 - 250 milyon dolar Listenin üçüncü sırasında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve prodüktör David Bowie var. Bowie Forbes listesine göre bu yıl 250 milyon dolar kazandı.

4 4. Elvis Presley 16 Ağustos 1977 - 110 milyon dolar Graceland malikanesine yakın kaynaklara göre, Presley'in kazancının en az 80 milyon doları tur biletlerinden, gösterilerden ve ürünlerden geldi.

5 5. James Brown 25 Aralık 2006 - 100 milyon dolar Amerikalı şarkıcı, söz yazarı James Brown 100 milyon dolarla listenin 5. sırasında yer alıyor. New York merkezli Primary Wave soul ve funk müziğin babası James Brown'ın müzik haklarını satın almıştı.

6 6- Michael Jackson 25 Haziran 2009 - 75 milyon dolar 2009 yılında yaşamını yitiren "Popun Kralı" 75 milyon dolarlık kazançla listede 6. sırada yer alıyor.

7 7- Leonard Cohen 7 Kasım 2016 - 55 milyon dolar Yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen Leonard Cohen listenin 7. sırasında yer alıyor.

8 8- Doktor Seuss 24 Eylül 1991 - 32 milyon dolar Forbes Şapkadaki Kedi, The Grinch gibi karakterlere imza atan Doktor Seuss, bir Netflix anlaşması ve ticari satışların yanı sıra geçen Kasım ayından bu yana 16 milyon doların üzerinde kitap satışı elde etti.

9 9- Jeff Porcaro 5 Ağustos 1992 - 25 milyon dolar 80'lerin rock grubu Toto'nun efsanevi davulcusu Jeff Porcaro, tüm zamanların en çok satan albümü Michael Jackson's Thriller'ında da imzası olan isimler arasındaydı. Yayıncılık ve kayıt telif hakları Primary Wave tarafından alındı.