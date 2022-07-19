Son haber… 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.
Ayrıntılar geliyor
Son haber… 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.
Ayrıntılar geliyor
AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de...Daha fazla oku
Son haber... 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak...
Giyim devi H&M Rusya'dan tamamen çıkacağını açıkladı. Ünlü marka stoklar tükenene kadar geçici olarak mağazaları açacak. H&M, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı...
Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da, euro madeni para üretimine başlandı. Geçen hafta Brüksel'de, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'te AB içinde ortak...
ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın pandeminin ardından başlayan yüksek rekabet ve değişen tüketici tercihleri nedeniyle İngiltere'den çıkmayı planladığı bildirildi. Dünyaca ünlü...
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