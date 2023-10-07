Matt O'Hayer, halı temizlemeden yelkenli kiralamaya kadar "yaklaşık 50 iş" kurdu. En büyük başarısını ise "zengin olmaya çalışmayı" bırakıp inandığı ve "daha derin bir amacı" olan bir şirket kurduğunda elde ettiğini söylüyor. Bu şirket, ülkenin en büyük merada yetiştirilen yumurta üreticisi olduğunu söyleyen Vital Farms.

İşletme ülke çapında 300'den fazla aile çiftliğiyle çalışıyor ve günde altı milyona kadar yumurta işleyebiliyor. Geçen yıl 362,1 milyon dolar net gelir elde eden şirket, bir düzine yumurtanın bir kolisini 6 ila 10 dolar satıyor. Bu ülkede ortalama fiyat olan 2,04 doların birkaç katı.

CNBC Make IT'in haberine göre O'Hayer, Vital Farms'ı 2007 yılında Austin, Texas yakınlarındaki 27 dönümlük bir çiftlikte 20 Rhode Island Red tavuğu ile kurdu. İki amacı vardı: Yumurtlayan tavukları ABD'dekinden daha insancıl bir ortamda yetiştirmek ve diğer çiftçilere de aynısını yapmayı öğretmek.

68 yaşındaki O'Hayer, "İnsanların yumurta için fazladan para ödemeye razı olacağını düşünerek piyasadaki pek çok kişiyi şoke ettiğimizi düşünüyorum. Bu da gösteriyor ki insanlar ne yediklerini ve nereden geldiğini gerçekten önemsiyorlar" diyor.

Tereyağı da satan Vital Farms, 2020'de halka açıldıktan sonra şu anda 452,17 milyon dolar değerinde ve şirket bu yıl 465 milyon dolar gelir hedefliyor.

'Bilinçli kapitalizm'den esinlendi

O'Hayer'in 20 yaşında başladığı ilk "büyük" işi Houston'da bir halı temizleme ve temizlik hizmetleri şirketiydi. Diğer girişimleri arasında bir takas hizmeti, seyahat şirketi ve yelkenli tatil kiralama hizmeti yer aldı.

1980'lerde eski eşiyle birlikte küçük bir çiftlik satın aldı ve işletmeye çalıştı. Eskiden kafeslerde yaşayan tavuklarının hareket etmediğini söyleyen O'Hayer, "Öylece oturuyorlardı ve ben de onlara yiyecek götürmek zorunda kalıyordum." diyor.

Whole Foods Market'in kurucu ortağı John Mackey'in 2006 yılında kârlılık ve sosyal sorumluluk arasında bir denge arayan "bilinçli kapitalizm" hakkındaki blog yazısından ilham alan O'Hayer, 'daha derin bir amacı' olan iş fikirlerini araştırmaya başladı ve kendini dünyadaki yumurta üreten tavukların tahmini %90'ının kafeslerde yaşadığı yumurta endüstrisine geri dönerken buldu. O'Hayer, bunların "dünyadaki en çok işkence gören çiftlik hayvanları" olduğunu söylüyor.

O'Hayer, Austin'deki 27 dönümlük çiftliği 250.000 dolara satın alarak işe başladı. Vital Farms'ın ilk faaliyet kârını elde etmesi iki yıl sürdü.

O'Hayer, her gün en az 108 metrekarelik bir tarım arazisinde dolaşarak doğal otlar ve böcekler beslenen tavukları yüksek yumurta üretim oranları sağlamak için mısır ve işlenmemiş soya küspesinden yapılan ek yemle destekledi.

Şirket 2009 yılında "ilk büyük müşterisi" olan Whole Foods'a ulaştı. Bakkal, sekiz yıl boyunca Vital Farms'ı Ortabatı'daki mağazalardan ülkenin geri kalanına yaydı ve O'Hayer bunu "zorlu bir süreç" olarak nitelendiriyor.

"Genişlememizin yolu ilişkilerimiz değil, yumurtalarımızın satılıyor olmasıydı" diyor.

Satışlar arttıkça, Vital Farms Albertsons, Kroger, Publix, Target ve Walmart gibi perakendecilere yayıldı. Bugün marka ülke çapında 24.000'den fazla mağazada yer alıyor.