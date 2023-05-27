34 milyon dolara satılan boş arsa ne söylüyor?

CNN'e göre arsa 2021'deki fiyatından 10 milyon dolar fazla bir rakama satılmış durumda ve bu durum % 242'lik büyük bir kazanca işaret ediyor.

Arsa, anakaraya 1.000 metrelik bir köprüyle bağlanan yapay adada başlangıçta kullanıma sunulan 128 arsadan biri. Emlakçılar, adanın hızla yükselen fiyatının sadece Dubai'deki bazı gayrimenkullerin küresel ekonomilerdeki düşüşe karşı dayanıklılığını değil aynı zamanda mega zenginlerin dolarlarını neye harcamak istediklerini de gösterdiğini söylüyor.

Satışı gerçekleştiren emlak ajansı Knight Frank Dubai'den Andrew Cummings, "Jumeirah Bay, kendilerine "Alabileceğim en iyi şey nedir?" diye soran ultra zengin bireyler içindir. Dubai'de konum ve mülk açısından sınıfının en iyisini temsil ediyor" diyor.

DENİZATI ŞEKLİNDE BİR ADA

6,3 milyon metrekarelik ada denizatı şeklinde ve İtalyan lüks markası Bulgari ile işbirliği içinde geliştirilen beş yıldızlı bir otele sahip. 2017 yılında açılan otel kısa sürede dünyanın en iyi yeni lüks oteli seçildi. Jumeirah Bay Adası aynı zamanda çok sayıda kumlu plaja; düzinelerce yat için bir marinaya, lüks restoranlara, bir spor salonuna ve bir spa merkezine de ev sahipliği yapıyor. Bulgari otel kompleksinde sınırlı sayıda lüks daire mevcut.

2022 yılında adadaki benzer iki arsanın birlikte yaklaşık 49 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satılması bölge fiyatların yükselmekte olduğunun bir işareti. Cummings, "Arazi, sadece Bulgari'ye değil aynı zamanda Four Seasons'a ve Dubai şehir merkezi ile iş bölgesine çok yakın olan konumu nedeniyle de büyük değer kazandı. Ama aynı zamanda Palm Jumeirah gibi binlerce mülkün bulunduğu bir yerin aksine, sadece 100 kadar parselin bulunduğu bir adanın sağladığı mahremiyet ve ayrıcalık da var" diyor.

Aslında Palm Jumeirah, Dubai'nin yapay adaları arasında en ünlüsü... Ünlü palmiye ağacı şeklindeki bu ada aynı zamanda yaklaşık 2,2 mil kare ile dünyanın en büyük yapay adası.

FİYATLAR DA SATIŞLAR DA ARTIYOR

Jumeirah Bay Adası ise çok daha küçük ve daha özel olarak kabul ediliyor. Cummings, "Jumeirah Bay daha çok Beverly Hills ya da Los Angeles gibi görünecek" diyor.

Cummings'e göre Dubai'deki emlak piyasası, 2021'de 10 milyon dolar ve üzeri değerde 93 mülk satışıyla son zamanlarda yükselişe geçti. Bu rakam önceki yedi yılın toplamından daha fazlaydı. Sayı 2022'de 221 satışa fırladı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise şimdiden 88 satış gerçekleşti.

YATIRIMCI AKINI GÖRDÜK

Pandemi bu yükselişte önemli bir rol oynadı. Cummings, "Son iki yılda insanlar daha geniş yerlere taşınmak istedi, sahilde yaşamak istediler. New York'a bakarsanız, insanlar kırsal bölgelere taşındı, Londra ve diğer büyük şehirlerde de aynı şey oldu. Dubai'de bunu gördük ama aynı zamanda ülkenin Covid'i inanılmaz bir şekilde ele almasından, yüksek aşılama oranından, emniyet ve güvenlikten etkilenen büyük bir uluslararası yatırımcı akını da gördük" diyor.