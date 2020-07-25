Küresel çapta birçok hava yolu şirketi çok sayıda çalışanını işten çıkardı. Bir çoğu da çalışan sayısının azaltılmasına yönelik planlar yapıyor.

Bloomberg News’in hesaplamalarına göre koronavirüs salgını nedeniyle 400 bin civarında hava yolu şirketi çalışanı ya işinden oldu, ücretsiz izne çıkarıldı ya da işten çıkarılabilecekleri tebliğ edildi.

Havacılık, pandeminin bilet satışlarına sert bir darbe indirmesi ve şirketlerin ellerindeki nakdi tüketmesiyle birlikte çoğu sektörden daha kötü etkilendi. Tüm dünyada hava yolu şirketleri sınırların kapanmasıyla uçuşlarını kesti. Virüs korkusu ve karantina süreleri nedeniyle özellikle uluslararası uçuşlara yönelik seyahat iştahı düştü.

British Airways, Deutsche Lufthansa AG, Emirates Airline ve Qantas Airways Ltd. binlerce işten çıkarma ve ücretsiz izin açıklayan hava yolu şirketleri arasında bulunuyor. ABD’de -50 milyar dolarlık kurtarmanın koşulu olan- işten çıkarma yasağının Eylül’de kaldırılmasının ardından birçok hava yolu şirketinin benzer adımlar atması bekleniyor.

Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc. ve American Airlines Group Inc. şimdiden 35 binden fazla çalışanını işlerini kaybedebileceklerine ilişkin uyarmış durumda. Bu üç şirketin toplam iş gücü kaybı yıl sonuna kadar 100 bini bulabilir.

Pilotlar ve kabin ekipleri de, işlerini korumalarına karşın ücret kesintileriyle karşı karşıya kalıyorlar.