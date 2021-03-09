Almanya’da, insanların evde kendilerine yapabilecekleri koronavirüs testleri büyük ilgi görüyor. Ülkede üretilen ve 6 Mart’ta satışına başlanan hızlı koronavirüs testleri, satışa sunulduğu noktalarda hızla tükendi.

Hızlı testlerin satışına başlayan Aldi marketlerinin bazı şubelerinde testler, 15 dakika içerisinde alıcı buldu.

İçinde 5 test bulunan bir paketin fiyatı yaklaşık 25 avro olarak belirlenirken, vatandaşlar sadece bir paket alabiliyor.

Market zinciri Lidl’in çevrim içi sitesi, testlere olan yüksek talep nedeniyle kısa süreliğine devre dışı kaldı.

Bazı kişilerin test kitlerini süpermarketlerden daha yüksek fiyatlarla Ebay üzerinden satışa sunduğu görüldü.

Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü, 24 Şubat’ta, vatandaşlar tarafından uygulanabilen bu testlere ilk onayı vermişti. Hızlı testin pozitif çıkması halinde PCR testi ile doğrulanması gerekiyor.

ŞİRKETLER TESTLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRDI

Bu arada, Almanya’da iş dünyası, şirketlerdeki çalışanlarına daha fazla hızlı testler sunmaya davet edildi.

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Alman Sanayi Federasyonu, Almanya İşverenler Birliği ve Alman Zanaat Merkez Birliğinden yapılan ortak açıklamada, daha fazla testin en azından hazirana kadar etkili bir köprü görevi göreceği belirtilerek, haziran ayına kadar çok sayıda vatandaşın virüse karşı aşılanacağına işaret edildi.

Açıklamada, “Tüm vatandaşlara aşı uygulanmasına kadar federal ve eyalet hükümetlerinin test stratejisini tüm gücümüzle desteklemek istiyoruz.” denildi.

Testlerin finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, şirketler için de belirli hedefler verilmedi.