Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi Yandex’in, ülkenin önde gelen özel bankalarından Tinkoff bankasını yaklaşık 5,5 milyar dolara satın almasına ilişkin görüşmeler nihai anlaşma sağlanamadan iptal edildi.

Tinkoff’tan yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığı ve görüşmelerin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamanın ardından Moskova Borsası’nda Tinkoff’un hisseleri yüzde 7,1, Yandex’in hisseleri ise yüzde 4,1 değer kaybetti.

Tinkoff’tan eylül ayında yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile prensipte anlaşma sağlandığı bildirilmişti.