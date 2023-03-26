56 gün: En uzun otobüs yolculuğu İstanbul'dan başlayacak

CNN International'ın haberine göre Hindistan merkezli tur firması Adventures Overland tarafından organize edilen 56 günlük tur, katılımcıları İstanbul'dan Londra'ya 12 bin km'lik bir yolculuğa çıkaracak. Otobüs toplam 22 ülkeden geçecek.
Dünyanın en uzun otobüs rotası 6 bin 200 km ile Peru'lu Ormeno firmasının elinde. İstanbul'dan başlayan yolculukla rekor da el değiştirecek.
2CNN'nin haberine göre yolculuk Ağustos 2023'te başlayacak ve 30 yolcu yer alacak. 56 günlük yolculukta otobüs İstanbul'dan yola çıkacak, katılımcıları Balkanlar, Doğu Avrupa, İskandinavya ve Batı Avrupa üzerinden İngiltere'nin başkentine götürecek. Otobüs 7 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkacak ve 1 Ekim 2023'te Londra'ya ulaşacak
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ÜCRETİ NE KADAR?CNN'nin haberine göre turun fiyatı 24.300 dolar. Paket, günlük kahvaltı, 30 öğle yemeği ve 30 akşam yemeğinin yanı sıra tüm otel konaklamalarını kapsıyor.
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