ARA
Bist 100
5031,98
-0,59%
Bist 100
Dolar/TL
19,0701
0,1986%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5392
-0,3704%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,076
-0,673%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1213,21
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 56 gün: En uzun otobüs yolculuğu İstanbul'dan başlayacak

56 gün: En uzun otobüs yolculuğu İstanbul'dan başlayacak

'Dünyanın en uzun' otobüs yolculuğunun 56 gün sürmesi planlanıyor. İstanbul'dan yola çıkacak olan otobüs 56 gün sonra Londra'ya varacak.

26 Mart 2023 | 17:05
0
56 gün: En uzun otobüs yolculuğu İstanbul'dan başlayacak

CNN International'ın haberine göre Hindistan merkezli tur firması Adventures Overland tarafından organize edilen 56 günlük tur, katılımcıları İstanbul'dan Londra'ya 12 bin km'lik bir yolculuğa çıkaracak. Otobüs toplam 22 ülkeden geçecek.

Dünyanın en uzun otobüs rotası 6 bin 200 km ile Peru'lu Ormeno firmasının elinde. İstanbul'dan başlayan yolculukla rekor da el değiştirecek.

 

 


 

1

Firmanın sitesinde rota ve otobüsün geçeceği ülkeler bu şekilde paylaşılmış.
2

CNN'nin haberine göre yolculuk Ağustos 2023'te başlayacak ve 30 yolcu yer alacak. 56 günlük yolculukta otobüs İstanbul'dan yola çıkacak, katılımcıları Balkanlar, Doğu Avrupa, İskandinavya ve Batı Avrupa üzerinden İngiltere'nin başkentine götürecek. Otobüs 7 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkacak ve 1 Ekim 2023'te Londra'ya ulaşacak
3
ÜCRETİ NE KADAR?

ÜCRETİ NE KADAR?

CNN'nin haberine göre turun fiyatı 24.300 dolar. Paket, günlük kahvaltı, 30 öğle yemeği ve 30 akşam yemeğinin yanı sıra tüm otel konaklamalarını kapsıyor.
4
OTOBÜSÜN ÖZELLİKLERİ NE?

OTOBÜSÜN ÖZELLİKLERİ NE?

Firma otobüsü ise “uzun mesafe konforlu seyahat için tasarlanmış özel lüks bir otobüs” olarak tanımlanıyor. Firma otobüste "geniş bacak mesafeli" ayarlanabilir koltuklar, AUX ve USB bağlantı noktalarına sahip bireysel eğlence sistemleri, dizüstü bilgisayarda çalışmaya ve yemek yemeye yardımcı olacak katlanabilir tepsi, cep telefonu şarj noktaları, acil durum tuvaleti vaat ediyor. Her yolcunun yanında iki "tam boy valiz" getirmesine izin veriliyor.
5

0
  • ALTIN GRAM - TL 1213,21 -0,57%
  • ALTIN ONS 1978,75 -0,77%
  • BIST 100 5031,98 -0,59%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0701 0,1986%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5392 -0,3704%
  • EURO/USD 1,076 -0,673%
  • INGILIZ STERLINI 1,2233 -0,43949%
  • JAPON YENI 130,722 -0,1%
  • KANADA DOLARI 1,37462 0,22493%
  • RUS RUBLESI 77,28 1,6842%
Günün En Çok Okunanları
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar?
2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar?
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Döner ilk nerede ortaya çıktı, nasıl bulundu?
Döner ilk nerede ortaya çıktı, nasıl bulundu?
Borç yapılandırması Resmi Gazete'de: 2 bin TL altındakiler silinecek, hangi borçları kapsıyor?
Borç yapılandırması Resmi Gazete'de: 2 bin TL altındakiler silinecek, hangi borçları kapsıyor?
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Rusya Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirecek
Rusya Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirecek
BDDK kararları Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor
GERİ
İLERİ
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar?
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Döner ilk nerede ortaya çıktı, nasıl bulundu?
Borç yapılandırması Resmi Gazete'de: 2 bin TL altındakiler silinecek, hangi borçları kapsıyor?
2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar?
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Döner ilk nerede ortaya çıktı, nasıl bulundu?
Borç yapılandırması Resmi Gazete'de: 2 bin TL altındakiler silinecek, hangi borçları kapsıyor?
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Döner ilk nerede ortaya çıktı, nasıl bulundu?
Borç yapılandırması Resmi Gazete'de: 2 bin TL altındakiler silinecek, hangi borçları kapsıyor?
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Rusya Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirecek
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL