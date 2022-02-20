Doğu Londra’da yer alan 7 metrekareden küçük daire en az 50 bin sterline (yaklaşık 930 bin TL) açık artırma ile satışa çıkıyor.
Independent’ın haberine göre Lower Clapton semtindeki Viktorya mimarisiyle yapılmış bir binadan dönüştürülen apartmandaki dairede çalışan bir duş ve tuvalet, lavabo, yatak ve mikrodalga fırın gibi temel gereksinimlerin çoğu olsa da adım atacak pek bir yer ve mutfak yok.
Yemek alanının, oturma odasının ve yatak odasının birleşimi olan ana oda rafların, dolabın ve mikrodalga fırının üzerine yerleştirilmiş bir yataktan ibaret. Odada ayrıca tek başına duran bir lavabo ve onun üzerinde de ekstra depolama alanı bulunuyor.
Evin banyosunda duşakabin yok ve duş başlığı tuvaletten sadece birkaç santimetre uzakta duruyor.
Mülk toplamda 7 metrekareden biraz daha küçük bir alana sahip. Mikro dairenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken birçok kişi evin boyutuna ve mikrodalganın yerleştirildiği yerin tuhaflığına dikkat çekti. 22 Şubat itibarıyla teklif verilebilecek dairenin minimum açılış teklifi 50 bin sterlin olarak belirlendi.
Halifax Bankası’nın 2020 tahminlerine göre Londra’da ilk evini alanların ödediği ortalama asgari konut kredisi peşinatı 130 bin sterlin (yaklaşık 2,4 milyon TL) civarında. Bu açık artırmada belirlenen fiyatsa bu miktarın yarısından daha az.
Birleşik Krallık’ın (BK) Ulusal İstatistik Ofisi’nin son rakamlarına göre ülkede ortalama ev fiyatlarının Aralık 2021’deki yıllık artışı yüzde 10,8 oldu.
Aralık 2021’de Londra’daki ortalama ev fiyatları 521 bin sterlinle (yaklaşık 9,7 milyon TL) rekor seviyeye ulaşmıştı. Londra merkezli anket firması Barnes and Barnes’a göre genç profesyonellere yönelik mikro daireler şehirde giderek yaygınlaşıyor.
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