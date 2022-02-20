Yemek alanının, oturma odasının ve yatak odasının birleşimi olan ana oda rafların, dolabın ve mikrodalga fırının üzerine yerleştirilmiş bir yataktan ibaret. Odada ayrıca tek başına duran bir lavabo ve onun üzerinde de ekstra depolama alanı bulunuyor.

Evin banyosunda duşakabin yok ve duş başlığı tuvaletten sadece birkaç santimetre uzakta duruyor.