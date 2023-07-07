74 yıl hiç hastalık izni almadan çalışıp 90 yaşında emekli oldu

Fox News'in haberine göre Mebane, kariyerine 1949'da Tyler, Teksas'taki Mayer & Schmidt mağazasında başladı. Mağaza zinciri Dillard's Mayer & Schmidt'i 1956'da satın aldı ve Mebane burada çalışmaya devam etti. 17 yaşında işe girdiği mağazada bir süre erkek giyim bölümünde çalıştı, ardından kozmetik bölümüne geçti ve emekli olana kadar da burada çalıştı.

Mebane, 70 ve 80'li yaşlarda bile haftada 40 saat çalışmaya devam etmiş. Mağaza müdürü James Saenz, hiç hastalık izni almadığını söylüyor.

Oğlu Terry Mebane ise annesinin, saat 10.00'da açılan mağazaya otopark yeri bulabilmek için saat 09.00-09.15 gibi gittiğini, müşterilerini kaçırmamak için öğle yemeklerini kısa tuttuğunu söylüyor.

Dillard's, Mebane için emeklilik partisi düzenlerken yaşlı kadına "Mükemmelliğin Ötesinde" ödülü verildi.