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795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti

Titan denizaltısında yaşanan patlamayla gündeme gelen Oceangate'e ait eski bir su altı aracını elinde bulunduran ve satmaya çalışan Steve Reoch umudunu kaybetmiş durumda.

14 Temmuz 2023 | 17:04
Son Güncellenme: 14 Temmuz 2023 | 17:08
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795 bin dolara satmaya çalışıyordu, şimdi umudu kesti

OceanGate'e ait eski bir su altı aracını satmaya çalışan adam satıştan ümidini kesip piyasadan çektiğini söyledi. Yat komisyoncusu Steve Reoch, 1973 yılında inşa edilen ve daha sonra OceanGate'e satılan 'Antipodes' adlı su altı gözlem aracını son 5 yıldır satmaya çalışıyordu. Reoch, şimdi 'Antipodes'u piyasadan çekti.

Reoch, Antipodes'a 795.000 dolar fiyat biçmişti. OceanGate denizaltıyı, rapçi Macklemore'un da yolcu olarak bulunduğu bir köpekbalığı avlama seferi de dahil olmak üzere daha az derin yerlere çok sayıda dalışa götürmüş. Reoch bu hafta başında bu denizaltının hiçbir zaman sorun yaşamadığını söyledi.

Reoch, araçla ne yapacağını bilmediğini söylüyor ve "Şimdi ne olacağı konusunda hiçbir fikrim yok" diyor.

 

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