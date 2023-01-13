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AB'nin ticaret açığı 20 milyar euroyu aştı

Avrupa Birliği (AB), kasımda toplam 20,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

13 Ocak 2023 | 15:15
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AB'nin ticaret açığı 20 milyar euroyu aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artarak 237,3 milyar euroya, ithalatı da yüzde 21,5 yükselerek 258 milyar euroya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı, kasım ayında 20,7 milyar euro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, kasımda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 yükselişle 264,6 milyar euro, ithalat da yüzde 20,2 artışla 276,3 milyar euro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, kasımda 11,7 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 46,8 milyar euro ile ABD, 31,6 milyar avro ile İngiltere, 19,9 milyar avro ile Çin, 18,2 milyar euro ile İsviçre ve 9,1 milyar euroo ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 53,2 milyar avro ile Çin, 32,4 milyar euro ile ABD, 18,4 milyar euro ile İngiltere, 13,5 milyar euro ile Rusya, 12,6 milyar euro ile Norveç, 12,5 milyar euro ile İsviçre ve 8,4 milyar euro ile Türkiye oldu.​​​​​​​

Son aylarda AB ve Avro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki artıştan kaynaklanıyor.

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