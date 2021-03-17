ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesi yapan Biden, “Putin seçimlere müdahalesinin bedelini ödeyecek” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’in katil” olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için “bedel ödeyeceğini” söyledi.

Geçtiğimiz gün ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya’nın Demokrat aday Joe Biden’a karşı “dezenformasyon” içeren iddiaları yaydığı ifade edildi. Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova’nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden’ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtilmişti.

İran’ın da Donald Trump aleyhindeki bazı “dezenformasyon kampanyalarını” yürüttüğü öne sürülen raporda, Çin’in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verilmişti.

Raporda, Rusya ve İran ölçeğinde olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah’ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde oldukları sonucuna ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.