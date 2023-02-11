ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8342
0,0239%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1131
-0,4864%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0678
-0,5143%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1129,52
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD, 'casus balon' nedeniyle 6 Çinli şirketleri kara listeye aldı

ABD, 'casus balon' nedeniyle 6 Çinli şirketleri kara listeye aldı

ABD yönetimi, ABD hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat'ta ABD ordusunca düşürülen "casus balon" hadisesinin ardından Pekin yönetiminin gözetleme balonu programını destekledikleri gerekçesiyle 6 Çinli şirketi ihracat kara listesine ekledi.

11 Şubat 2023 | 09:45
0
ABD, 'casus balon' nedeniyle 6 Çinli şirketleri kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 şirketin ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Bu kapsamda söz konusu Çinli şirketlerin ihracat kara listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin Çin'in askeri modernizasyon çabalarını, özellikle Halk Kurtuluş Ordusu'nun hava gemileri ve balonları içeren havacılık programlarını desteklediği aktarıldı.

Açıklamada, Pekin Nanjiang Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi 48. Araştırma Enstitüsü, Dongguan Lingkong Uzaktan Algılama Teknolojisi, Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Havacılık Teknolojisi ile Shanxi Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu'nun kara listeye alındığı kaydedildi.

Böylece ihracat kara listesine alınan şirketler için belirlenen ürünlerin ihracatında, yeniden ihracatında veya transferinde özel lisans gereklilikleri aranacak.

"Casus balonu" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığı ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.

ABD hava sahasında balon tespit edilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Pekin ziyaretini ertelemişti.

 

Etiketler
deprem
İlgili Haberler
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
ABD, yüksek irtifada 'tanımlanamayan' bir cismi vurdu
0
  • ALTIN GRAM - TL 1129,52 0,28%
  • ALTIN ONS 1865,34 0,24%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8342 0,0239%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1131 -0,4864%
  • EURO/USD 1,0678 -0,5143%
  • INGILIZ STERLINI 1,20543 -0,51623%
  • JAPON YENI 131,415 -0,155%
  • KANADA DOLARI 1,33455 -0,86172%
  • RUS RUBLESI 74,06 1,3757%
Günün En Çok Okunanları
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 20 bini aştı
Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 20 bini aştı
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
Fay kırığı böyle görüntülendi: Kilometrelerce uzuyor
Fay kırığı böyle görüntülendi: Kilometrelerce uzuyor
3 bölgedeki yıkım NASA haritasına böyle yansıdı
GERİ
İLERİ
Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları için alınan kararı duyurdu
Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 20 bini aştı
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı 20 bini aştı
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
"Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti: Prof. Dr. Tüysüz şehir ismi verdi, uyardı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı
Kızılay Başkanından "0 Rh negatif" kan çağrısı
Emeklilerin şubat ayı maaşları erken ödenecek
Fay kırığı böyle görüntülendi: Kilometrelerce uzuyor
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL