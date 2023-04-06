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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Nisan ile biten haftada 228 bine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

06 Nisan 2023 | 16:50
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi azalarak 228 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 198 binden 246 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 250 bin kişi azalışla 237 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 25 Mart ile biten haftada 6 bin kişilik artışla 1 milyon 823 bin olurken, Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

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