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ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten 3,6'ya yükseldi.

10 Mart 2023 | 17:12
Son Güncellenme: 10 Mart 2023 | 20:25
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ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 311 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 205 bin kişi artması öngörülüyordu.

Şubat ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, eğlence ve konaklama, perakende ticaret, kamu ve sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin geçen yıl aralık ve ocak verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, Aralık 2022'de tarım dışı istihdamdaki artış 260 binden 239 bine, ocak ayı verisindeki artış da 517 binden 504 bine çekildi.

- İşsizlik oranında artış

ABD'de işsizlik oranı ise şubatta 0,2 puan artarak yüzde 3,6'ya yükseldi.

Piyasa beklentileri işsizlik oranının yüzde 3,4 olması yönündeydi. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 3,4 ile Mayıs 1969'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Ülkedeki işsiz sayısı şubatta 242 bin kişi artarak 5 milyon 936 bin oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan artışla yüzde 62,5'e çıkarak Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,5'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 33,09 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde ocak ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

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