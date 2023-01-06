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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Aralık 2022'de 223 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

06 Ocak 2023 | 16:57
Son Güncellenme: 06 Ocak 2023 | 17:29
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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak Aralık 2022’de 223 bin kişi artarken, işsizlik oranı da yüzde 3,6’dan 3,5'e indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen yılın aralık ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam aralıkta 223 bin kişi arttı.

Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama görülmesine rağmen piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 200 bin kişi artması öngörülüyordu.

Aralık ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, inşaat, eğlence ve konaklama ile sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin kasım ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamdaki artış 263 binden 256 bine revize edildi

İşsizlik oranında azalış

ABD'de işsizlik oranı ise aralıkta 0,1 puan azalarak yüzde 3,5’e indi.

Ülkedeki işsiz sayısı da aralıkta 278 bin kişi azalarak 5 milyon 722 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,2 puan artışla yüzde 60,1'e yükseldi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,3 seviyesinde seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 28,07 dolara çıktı.

Analistler, Fed'in geçen mart ayından beri 1980'lerden bu yana en hızlı faiz artırımını gerçekleştirmesine rağmen işgücü piyasasının güçlü kaldığını belirterek, istihdam artışındaki ivmenin yüksek faiz oranlarının tüketici harcamaları ve şirketlerin yatırımları üzerinde baskı oluşturduğundan, yıl ortasına kadar önemli ölçüde yavaşlayabileceğini belirtti.

Fed, politika faizini aralıkta 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

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