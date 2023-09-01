ARA
Bist 100
8056,12
1,75%
Bist 100
Dolar/TL
26,7321
0,1289%
Dolar/TL
Euro/TL
28,7855
-0,5201%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0776
-0,6253%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1667,66
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 187 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükseldi.

01 Eylül 2023 | 15:48
Son Güncellenme: 01 Eylül 2023 | 16:53
0
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ağustosta 187 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 170 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ağustos ayında istihdam, sağlık hizmetleri, eğlence ve konaklama, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artmaya devam ederken, taşımacılık ve depolamada geriledi.

Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış haziran ayı için 185 binden 105 bine ve temmuz ayı için 187 binden 157 bine düşürüldü.

İşsizlik oranında artış
ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta 0,3 puan yükselerek yüzde 3,8'e çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden işsizlik oranı, temmuzda yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı, ağustosta 514 bin kişi artarak 6 milyon 335 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı bu dönemde 0,2 puan artışla yüzde 62,8'e ulaştı ve Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 33,82 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1667,66 0,15%
  • ALTIN ONS 1940,37 0,01%
  • BIST 100 8056,12 1,75%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,7321 0,1289%
  • EURO/TURK LIRASI 28,7855 -0,5201%
  • EURO/USD 1,0776 -0,6253%
  • INGILIZ STERLINI 1,259 -0,65494%
  • JAPON YENI 146,241 0,482%
  • KANADA DOLARI 1,35955 0,64516%
  • RUS RUBLESI 96,405 0,5528%
Günün En Çok Okunanları
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
Bankaların kredi hacminde 16,3 milyar TL gerileme
Bankaların kredi hacminde 16,3 milyar TL gerileme
Yarına dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı
Yarına dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı
Ağustosta markette 37 ürünün 28'inde fiyatlar arttı
Ağustosta markette 37 ürünün 28'inde fiyatlar arttı
İmalat sektöründe ivme kaybı sürüyor
İmalat sektöründe ivme kaybı sürüyor
ABD'den elektrikli araçlara geçiş için 15,5 milyar dolarlık kaynak
ABD'den elektrikli araçlara geçiş için 15,5 milyar dolarlık kaynak
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
GERİ
İLERİ
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
Bankaların kredi hacminde 16,3 milyar TL gerileme
Yarına dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı
Ağustosta markette 37 ürünün 28'inde fiyatlar arttı
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
Bankaların kredi hacminde 16,3 milyar TL gerileme
Yarına dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı
Ağustosta markette 37 ürünün 28'inde fiyatlar arttı
İmalat sektöründe ivme kaybı sürüyor
Bankaların kredi hacminde 16,3 milyar TL gerileme
Yarına dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı
Ağustosta markette 37 ürünün 28'inde fiyatlar arttı
İmalat sektöründe ivme kaybı sürüyor
ABD'den elektrikli araçlara geçiş için 15,5 milyar dolarlık kaynak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL