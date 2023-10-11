ARA
Bist 100
8369,75
-0,87%
Bist 100
Dolar/TL
27,7438
0,061%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4862
0,2837%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0628
0,2145%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1669
0,63%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ABD'de üretici enflasyonu eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de üretici enflasyonu eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

11 Ekim 2023 | 16:28
0
ABD'de üretici enflasyonu eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde artış kaydeden üretici enflasyonunda tahminler yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi. ÜFE, ağustosta da yüzde 0,7 artmıştı.

Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 2,2 arttı. Bu değer, nisan ayından bu zamana kadarki en yüksek yıllık artış olarak dikkati çekti.

Eylül için yıllık bazda yüzde 1,6 artması beklenen üretici enflasyonu, ağustosta yüzde 2 olarak kayıtlara geçmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gelen çekirdek ÜFE'nin eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek enflasyon, ağustosta ise aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1669 0,63%
  • ALTIN ONS 1871,04 0,57%
  • BIST 100 8369,75 -0,87%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,7438 0,061%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4862 0,2837%
  • EURO/USD 1,0628 0,2145%
  • INGILIZ STERLINI 1,23185 0,34988%
  • JAPON YENI 149,007 0,188%
  • KANADA DOLARI 1,35962 0,09092%
  • RUS RUBLESI 100,1245 -0,175%
Günün En Çok Okunanları
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
THY ve Pegasus İsrail uçuşlarına ara verdi
GERİ
İLERİ
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL