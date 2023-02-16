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  • ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

16 Şubat 2023 | 16:58
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ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde beklenenden fazla yükseliş kaydeden verinin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. ÜFE, geçen yıl aralıkta ise yüzde 0,2 azalmıştı.

Üretici fiyatları, ocakta yıllık bazda da yüzde 6 artış kaydetti. Bu dönemde yüzde 5,4 olması öngörülen üretici enflasyonu, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 6,5 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 5,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 4,9 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,8 artış göstermişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

 

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